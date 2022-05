Pristojni odbor DZ predstavitev Stojmenove Duh ocenil kot ustrezno

Kandidatka za ministrico za digitalno preobrazbo Emilija Stojmenova Duh je bila uspešna na današnjem zaslišanju pred odborom DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo. Da je bila predstavitev kandidatke ustrezna, je menilo devet članov komisije, štirje so bili proti.

Kandidatka za ministrico brez listnice, pristojno za digitalno preobrazbo, je že v predstavitvi pred člani odbora DZ za notranje zadeve zagotovila, da z ekipo ne bodo rušili tega, kar je bilo v preteklosti narejeno dobro. Na vprašanje nekaterih članov odbora glede ocene dela ministra Marka Borisa Andrijaniča in vladne službe za digitalno preobrazbo je pojasnila, da težko poda oceno, saj ji preko spleta ni uspelo priti do konkretnejših informacij o sprejetih ukrepih. Kot so spomnili nekateri člani odbora, se je Andrijanič te dni mudil na vrhu v Davosu, novembra lani pa je v Sloveniji potekala tudi prva konferenca pobude Tri morja na temo digitalne preobrazbe.

Stojemanova Duh je dejala, da je tudi sama zelo aktivna v mednarodnem okolju in takšno sodelovanje podpira ter verjame, da se bo to še naprej nadaljevalo. Glede pobude pa je poudarila, da pri tem ne gre za strokovno srečanje, temveč tudi politično, gre tudi za zunanjo politiko neke države in je tako stvar dogovora. Cilj, ki si ga je zastavila vlada, ki opravlja tekoče posle, da se Slovenija do leta 2026 prebije med najboljših pet na lestvici Desi, ki meri digitaliziranost gospodarstva in družbe, se ji zdi nerealen. Opozorila je, da imamo v Sloveniji še marsikateri del s slabo povezljivostjo. "Sama se niti ne bi ukvarjala s tem, ali bomo mi top pet ali top sedem. Mislim, da je ključno to, da zagotovimo, da ima vsak prebivalec in prebivalka Slovenije, ne glede na to, kje živi, dostop do interneta, da ima javne storitve, ki jih lahko uporablja in da ima znanje, da te storitve izkoristi," je povedala članom odbora. Za izboljšanje digitalne razvitosti občin in podeželja so nam po besedah Stojmenove Duh na voljo različni viri za izboljšanje infrastrukture, tudi načrt za okrevanje in odpornost. V okviru Digitalnega inovacijskega stičišča Slovenija so dobro sodelovali s Skupnostjo občin Slovenije, tako da dobro pozna težave in izzive, s katerimi se občine in lokalne skupnosti soočajo. Treba jih je podpreti z znanjem in finančnimi sredstvi, je prepričana nekdanja izvršna direktorica digitalnega inovacijskega stičišča.

Emilija Stojmenova Duh FOTO: Bobo