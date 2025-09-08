Svetli način
Slovenija

Zaradi bolezni modrikastega jezika čez vikend odpeljali več kot 200 poginulih ovac

Ljubljana, 08. 09. 2025 17.31 | Posodobljeno pred 47 minutami

STA , L.M.
Veterinarsko higienska služba Nacionalnega veterinarskega inštituta je minuli konec tedna na jugovzhodu Slovenije in na Primorskem izvedla okrepljen odvoz kadavrov ovac, ki so poginile zaradi bolezni modrikastega jezika. Okrepljen odvoz bo potekal na območju Zgornje Savinjske doline, so sporočili s kmetijskega ministrstva.

V petek so z območij Brežic, Krškega, Sevnice in Kozjanskega odpeljali 125 kadavrov ovac, v soboto pa z območij Cerknega, Idrije, Kobarida, Tolmina in Bovca 116 kadavrov ovac.

V torek bo okrepljen odvoz kadavrov na Ljubnem ob Savinji, od koder bodo odpeljali kadavre ovac z območij Mozirja, Ljubnega, Luč in Solčave.

Ovce
Ovce FOTO: Shutterstock

V vseh treh odvozih sodeluje Veterinarska enota Slovenske vojske, ki čisti in razkužuje vozila, lokalni gasilci in pripadniki civilne zaščite pa dostavljajo vodo in omogočajo nemoten potek dela, pravijo na ministrstvu.

Zabojnik za zbiranje kadavrov so samo za danes postavili v Zagorju ob Savi, še naprej pa ostajajo zabojniki v Škofji Loki, Radovljici in Sevnici.

Ministrstvo je v objavi tudi zanikalo navedbe, ki da se pojavljajo v javnosti, da vektorji bolezen prenašajo tudi s kadavrov - mušice, ki prenašajo virus, namreč po navedbah ministrstva sesajo le kri živih živali.

