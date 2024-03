Znani so razlogi za podražitev prenove jeseniške železniške postaje

Predstavniki ministrstva in direkcije za infrastrukturo so na Jesenicah predstavili projekt nadgradnje železniške postaje Jesenice, za katerega je v teku izbor za izvajalca del. Pojasnili so razloge za podražitev investicije in poudarili, da gre za kompleksen projekt, ki bo prinesel številne koristi v železniškem prometu in v samem mestu.

Kot je na novinarski konferenci izpostavila ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek, gre za res pomemben in velik projekt. "Projekt je mnogo mnogo več kot samo železniška postaja," je dejala in dodala, da je na Jesenicah železniško vozlišče. Vodja sektorja za investicije v železnice Dejan Jurkovič je pojasnil, da je jeseniška železniška postaja mejna postaja med Slovenijo in Avstrijo, na kateri se spreminja sistem napajanja vozne mreže. Poleg tega je to tako imenovana cepna postaja za bohinjsko progo. Samo poslopje postaje pa je spomeniško zaščiteno, zato je bilo treba vse rešitve uskladiti z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

Število potnikov naj bi se podvojilo Postajo dnevno uporablja okoli 600, letno pa okoli 200.000 potnikov. Skozi postajo dnevno pelje okoli 35 tovornih in 55 potniških vlakov. Ko bo postaja nadgrajena in ko bo zagotovljena še dvotirnost proge do Ljubljane, se pričakuje, da bi lahko dnevno skozi postajo vodili 60 tovornih in 100 potniških vlakov, podvojilo pa naj bi se tudi število potnikov. Na postaji se soočajo z dotrajanim stanjem železniške infrastrukture, premajhnim številom peroniziranih tirov in neustrezno peronsko infrastrukturo. Ni možna manipulacija vlakov dolžine 740 metrov, ki je danes evropski standard, pri menjavi vleke oziroma lokomotiv pa je oviran promet ostalih vlakov, je navedel Jurkovič. Kot je povedal, želijo z investicijo doseči evropske standarde, povečati hitrosti vlakov skozi postajno območje s sedanjih maksimalnih 35 na 100 kilometrov na uro in skrajšati potovalne čase. Prav tako želijo z nadgradnjo postaje zagotoviti uporabnikom prijaznejšo infrastrukturo, povečati varnost prometa in potnikov ter dostopnost železniškega prometa in zmanjšati obremenjenost poseljenega območja s hrupom.

Kaj vse zajema obnova? Predstavnik podjetja SŽ - projektivno podjetje Edmund Škerbec je pojasnil, da nadgradnja obsega 21,2 kilometra tirov z optimizacijo tirne sheme in 58 kretnic, izvedbo 20,4 kilometra novega voznega omrežja, 1,8 kilometra novih protihrupnih ograj ter nadgradnjo in prilagoditev signalno varnostnih, telekomunikacijskih in elektroenergetskih naprav. Obnovljena bo tudi stavba postaje, vključno s fasadnim ovojem, stavbnim pohištvom in streho. Železniška proga bo podaljšana, tako bosta nastali dve novi postajališči, in sicer na Plavžu ter na Hrušici. Projekt obsega tudi obnovo in sanacijo premostitvenih objektov ter ureditev parkirišč. Za varno prečkanje tirov bo zgrajen nov podhod, obstoječi podhod pa bo podaljšan. Železnica namreč deli mesto, občina pa si želi večje povezljivosti.

Župan zadovoljen Jeseniški župan Peter Bohinec je zadovoljen, da so v projekt vključene potrebe mesta in da se bo prenova postaje, ki je v klavrnem stanju, končno izvedla. Zadovoljen je, da bo infrastruktura urejena, da bo postaja namenjena tudi informacijskemu turističnemu centru in drugim potreba mesta ter da bodo Jesenice lahko zaživele v novi, sodobni dimenziji.

Bratuškova je danes izrazila tudi veselje, da je bila v torek prebita druga cev avtocestnega predora Karavanke. "Zadovoljni smo, da smo dočakali ta trenutek," je dejala. V naslednjem letu pričakuje, da bo gradnja druge cevi zaključena in da bo promet lahko stekel po njej. Takoj zatem bo sledila še obnova prve cevi, tako da bo še nekaj časa trajalo, da bo promet tekel po obeh ceveh.