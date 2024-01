Pristojni preiskujejo pokole okoli 70 živali: povzročili naj bi jih psi

Policijska uprava Maribor in Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin obravnavata več pokolov gojene divjadi in drobnice v zadnjih tednih. Gre za približno 70 živali, ne glede na sume, da so povzročitelji psi, pa doslej niti inšpekcija uprave, pristojne za veterinarstvo, niti policija nista identificirali morebitnih lastnikov psov.

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je z obravnavo primerov začela 1. decembra lani. Trenutno je v teku posebni ugotovitveni postopek, v katerem zbirajo dokaze o živalih, ki so bile povzročitelji pokolov na širšem območju Maribora. "Ne glede na domneve in sume o psih povzročiteljih doslej niti inšpekcija uprave niti policija nista identificirali morebitnih lastnikov psov," so navedli na upravi, pristojni za veterinarstvo. Uradni veterinarji so opravili nadzor na dveh lokacijah, kjer bi utegnila bivati ali se zadrževati dva psa, vendar pregled ni potrdil, da gre za živali, ki naj bi izvedle pokole, so dodali. Skupno je bila uprava do sedaj obveščena o petih primerih napadov, in sicer je dve prijavi posredovala policija, v treh primerih pa je bila obveščena s strani občanov. Gre za približno 70 napadenih živali, in sicer gojene divjadi ter drobnice, so navedli. V primeru, da so napad oz. pokol izvedli psi oz. da za to obstaja sum, uprava zbira informacije in dokaze ter skuša ugotoviti identiteto živali in njihovo lastništvo. Tem živalim je dolžna dodeliti status nevarnega psa, v primeru znanega lastništva uvesti prekrškovni postopek oz. odrediti odlov živali in namestitev v zavetišče, če gre za zapuščene živali. Če pa je bil napadalec zver oz. divja žival, pa postopke vodijo inštitucije, pristojne za lovstvo in gozdarstvo, so še pojasnili.

Pokol jelenov v Dragučovi pri Mariboru

Na Policijski upravi (PU) Maribor pa so bili od 2. novembra lani do zdaj obveščeni o šestih tovrstnih primerih, ki so se zgodili na območju mariborske policijske uprave. Tudi v primeru na območju Dragučove, kjer je, kot smo včeraj poročali, v pokolu poginilo 22 jelenov damjakov, so na PU Maribor prijavo obravnavali in o dogodku obvestili Upravo za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.