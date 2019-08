Pristojni v Kopru 'črnograditeljem' napovedali vojno

Fekalije v Žusterni so pustile madež na turistični sezoni slovenske obale, pristojni pa so zdaj črnim kanalizacijam napovedali vojno. V javnem podjetju Okolje Piran so prepričani, da je takšnih kanalizacij, ki se na črno iztekajo v morje in uničujejo dopust turistom, še veliko. Domačine pozivajo - takoj preverite svoje sisteme in prijavite nepravilnosti.

Povsem neustreznih priklopov, na račun katerih lahko poleg kopalcev že samo po obilnejšem dežju v morju plavajo tudi nevarne fekalije, naj bi bilo vzdolž 43 kilometrov dolge slovenske obale še na desetine. Da rdeče zastave ne bi plapolale tudi drugod po slovenski obali, v javnem podjetju Okolje Piran na črno priklopljenim kanalizacijam napovedujejo vojno. Na seznamu neustrezno priklopljenih večjih objektov sta se, kot smo neuradno izvedeli, znašla tudi Hotel Lucija in celo Fakulteta za turistične študije - Turistika. Da morja vendarle ne bi onesnaževali, so na fakulteti prav po navodilih Okolja Piran sprejeli začasen ukrep. A ker meteorne vode ne sodijo v fekalne, vodstvo fakultete od strokovnjakov že nestrpno pričakuje bolj trajno rešitev. Tveganja pa se vse bolj zavedajo tudi kopalci. Neustrezno priklopljeni pa so praviloma starejši objekti, ki še niso bili obnovljeni ali pa je sanacija potekala brez ustreznega nadzora. Trenutna zakonodaja posebnega tehničnega pregleda po obnovi namreč ne zahteva. V Okolju Piran so se tako odločili, da bodo vse 'črnograditelje' nemudoma izločili iz javnega sistema. Domačine ob tem pozivajo, da svoje priklope čimprej pregledajo in morebitne nepravilnosti takoj prijavijo. In čeprav so fekalije v slovenskem morju nekakšna stalnica turističnih sezon, se z njimi ne smemo sprijazniti. Brez urejenega fekalnega sistema bo namreč vrhunski turizem za našo obalo še naprej nedosegljiv. Fekalije v Žusterni so pustile madež na turistični sezoni slovenske obale. FOTO: Mestna občina Koper