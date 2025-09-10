Pristojni pripravljajo ukrepe za obvladovanje orientalskega sršena

Pristojni organi bodo ob opažanjih prisotnosti orientalskega sršena, ki povzroča težave v čebelarstvu, sadjarstvu in vinogradništvu, pripravili protokol za obvladovanje tega pojava, so sporočili z ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Ukrepi bodo temeljili na izkušnjah z obvladovanjem invazivnih vrst, kot je azijski sršen.

Primere gnezd invazivnega orientalskega sršena so do zdaj opazili na Primorskem. Ta tujerodna žuželka lahko povzroča težave v kmetijstvu, zlasti v čebelarstvu, sadjarstvu in vinogradništvu, zaradi možnosti večjega števila pikov, ki so zelo boleči, pa tudi v zdravstvu ter gospodarstvu, predvsem turizmu. Pristojni organi so s prisotnostjo te vrste v Sloveniji po pojasnilih kmetijskega ministrstva seznanjeni že od leta 2019. Ob zadnjih opažanjih so vzpostavili ažurno komunikacijo in bodo skupaj pripravili protokol za obvladovanje tega pojava, so napovedali na ministrstvu.

Ker je orientalski sršen v primerjavi z bolj agresivnim azijskim sršenom manj problematičen, ni uvrščen na seznam invazivnih tujerodnih vrst EU, kar otežuje njegovo sistemsko zatiranje. Potrebni ukrepi se po pojasnilih ministrstva nanašajo zlasti na spremljanje prisotnosti in morebitno širjenje orientalskega sršena, odstranjevanje gnezd in obveščanje javnosti o ustreznem ukrepanju. Ukrepi bodo podrobno usklajeni s strokovnjaki in bodo temeljili na izkušnjah z obvladovanjem invazivnih vrst, kot je azijski sršen.

Orientalski sršen FOTO: Shutterstock