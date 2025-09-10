Pristojni pripravljajo ukrepe za obvladovanje orientalskega sršena

Primere gnezd invazivnega orientalskega sršena so do zdaj opazili na Primorskem. Ta tujerodna žuželka lahko povzroča težave v kmetijstvu, zlasti v čebelarstvu, sadjarstvu in vinogradništvu, zaradi možnosti večjega števila pikov, ki so zelo boleči, pa tudi v zdravstvu ter gospodarstvu, predvsem turizmu.
Pristojni organi so s prisotnostjo te vrste v Sloveniji po pojasnilih kmetijskega ministrstva seznanjeni že od leta 2019. Ob zadnjih opažanjih so vzpostavili ažurno komunikacijo in bodo skupaj pripravili protokol za obvladovanje tega pojava, so napovedali na ministrstvu.
Ker je orientalski sršen v primerjavi z bolj agresivnim azijskim sršenom manj problematičen, ni uvrščen na seznam invazivnih tujerodnih vrst EU, kar otežuje njegovo sistemsko zatiranje.
Potrebni ukrepi se po pojasnilih ministrstva nanašajo zlasti na spremljanje prisotnosti in morebitno širjenje orientalskega sršena, odstranjevanje gnezd in obveščanje javnosti o ustreznem ukrepanju. Ukrepi bodo podrobno usklajeni s strokovnjaki in bodo temeljili na izkušnjah z obvladovanjem invazivnih vrst, kot je azijski sršen.
Pristojni pozivajo vse državljane, predvsem kmetovalce in čebelarje z območja Primorske, da v primeru prisotnosti ali suma na prisotnost orientalskega sršena svoja opažanja nemudoma sporočijo terenskemu svetovalcu javne službe kmetijskega svetovanja, javni svetovalni službi v čebelarstvu ali veterinarju za zdravstveno varstvo čebel.
Pri poročanju prosijo za podatke o tem, kaj so opazili (osebek, gnezdo), o številu osebkov ali gnezd, o čim natančnejši lokaciji (najbolje s koordinatami) ter o datumu opažanja. Prosijo tudi za fotografijo ali videoposnetek vrste ter za ime in kontaktne podatke najditelja. Ti podatki bodo služili za oceno stanja vrste in načrtovanje morebitnih ukrepov.
Razlogov za zaskrbljenost javnosti sicer po oceni kmetijskega ministrstva ni. Protokoli, ki so v pripravi, bodo po napovedih usmerjeni v zaščito čebelarstva ter širšega kmetijstva, narave in zdravja ljudi.
