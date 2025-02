Prisvajanje denarja za otroke: Predsednica društva Maus oproščena

Sodišču je tožilka predlagala obsodilno sodbo, kazen dveh let zapora in odvzem protipravno pridobljene koristi. Predlogu se je pridružila pooblaščenka oškodovancev Iva Inkret Markovinovič. "Zlorabila je zaupanje oškodovancev in njihovih staršev ter se okoristila na njihov račun," je poudarila. Sodišče je pozvala, da razmisli tudi o povrnitvi škode oškodovancem.

Zagovornik obtožene Primož Žontar je zavrnil vse očitke. Po njegovih ocenah je tožilstvo z obtožnico sledilo zgolj obtožbam v medijih in s strani posameznih staršev, v resnici pa je obtožena "s svojim nesebičnim prispevkom" omogočila pomoč otrokom, ki bi jim jo sicer morala nuditi država. "Obtožena ni pridobila sebi niti evra gotovine in je ves zbrani denar nakazala na račun društva," je zatrdil.

Vse akcije so bile po odvetnikovih besedah vodene strogo namensko, društvo pa je moralo vsako leto dokazovati svoje dejavnosti občini. Ni jasno, koliko denarja je bilo dejansko zbranega, a po njegovih ocenah zneski niso mogli biti tako visoki, kot navajata priči. V vseh primerih so bile vse storitve, za katere se je zbiral denar, plačane z zbranimi sredstvi, torej otroci in njihovi starši ne morejo biti oškodovanci, tudi če bi se zbralo več denarja, je dejal Žontar. Spomnil je, da tudi v drugih humanitarnih organizacijah namenjajo presežek sredstev drugim pomoči potrebnim.

Plačila sodelavcem so po ocenah obrambe upravičena, saj je od njih tudi odvisna uspešnost zbiralne akcije. Denar, ki si ga je obtožena sposodila, pa je v celoti vrnila, celo v višjem znesku, je še povedal. Obramba ne trdi, da je bilo v poslovanju društva in oškodovanke vse pravilno, saj bi se dalo delati bolj pregledno, a to ne opravičuje očitka storitve kaznivega dejanja, je še povedal odvetnik in sodišču predlagal oprostilno sodbo.