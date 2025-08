Pritisk inflacije ne popušča, julija hrana dražja za 7,7 odstotka

Katera živila so se v zadnjem letu najbolj podražila? Takole so izračunali na statističnem uradu. Za skoraj tretjino so v zadnjem letu narasle cene kave, čokolada se je medtem podražila za približno četrtino, enako tudi kakav. Opazno dražje so tudi cene govejega in telečjega mesa, brezalkoholne pijače so se podražile za slabih 15 odstotkov, maslo pa za 12 odstotkov in pol.