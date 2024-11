Pritisk na ljubljansko urgenco: ogrožene druge zdravstvene storitve

Na urgenci UKCL je bilo v zadnjih treh dneh opaziti prihod velikega števila različnih, predvsem starejših bolnikov, ki imajo več kroničnih bolezni hkrati in se jim je stanje teh bolezni poslabšalo zaradi različnih viroz. Kot osrednja in največja bolnišnica v državi moramo poskrbeti za vse paciente, ki pri nas poiščejo pomoč, in ob tem se trudimo nemoteno izvajati redni program, sporočajo v UKC Ljubljana.

Zaradi povečanega priliva urgentnih pacientov so v UKC Ljubljana sprejeli dodatne potrebne ukrepe. V okviru Interne klinike UKCL, kjer že več kot 50 odstotkov posteljnih kapacitet zasedajo urgentni pacienti, se bodo zagotovile dodatne posteljne kapacitete znotraj oddelkov. Prav tako se bodo zaradi prezasedenosti IPP in urgentne ambulante Klinike za infekcijske bolezni in urgentna stanja (KIBVS) s prihodnjim tednom (predvidoma s torkom) dodatne posteljne kapacitete zagotovile v Diagnostično terapevtskem servisu (DTS).