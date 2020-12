Pritiski na poslance: Perič in Simonovič s prijavo na policijo

Poslanca SMC in DeSUS Gregor Perič in Branko Simonovič opozarjata na pritiske ob poskusih oblikovanja nove vlade. Potem ko se je sprva ob Peričevem domu pojavil plakat z napisom Heroj ali izdajalec?, so bili v Izoli plakati z enakim sporočilom še s fotografijo Simonoviča in poslanca Feliceja Žiže. Simonovič in Perič sta to prijavila policiji.

Branko SimonovičinGregor Peričsta v pisni izjavi dogodke označila za nedopustne, saj poslance pri njihovem delu varuje ustava in niso vezani na kakršnakoli navodila. Plakati ob Peričevem domu v bližini Izole so se pojavili v noči na torek, danes s podobnim sporočilom in fotografijami treh poslancev pa tudi na več mestih po Izoli. Na plakatih je fotografija poslanca z napisom "Heroj ali Izdajalec?". Simonovič in Perič sta oba dogodka naznanila na Policijski postaji Izola, ta pa je obvestila državno tožilstvo. Policija bo spremljala nadaljnji razvoj dogodkov, sta pojasnila. icon-expand Vložitev kandidature za evropske volitve- SMC FOTO: Miro Majcen Kot sta navedla, se v zadnjih dneh pritiski na poslance le še stopnjujejo. Ob tem se jima zdijo povsem nedopustni politični pritiski na poslanca italijanske narodne skupnostiFeliceja Žižo, saj ustava narodni skupnosti zagotavlja posebne pravice in povsem drugačen in nestrankarski položaj v kateri koli koaliciji. Perič je na grožnje opozoril že v torek v oddaji Odkrito naTeleviziji Slovenija 3. Na Facebooku je tudi zapisal, "da je zvijanje rok poslancem postalo nekaj normalnega". "Vzdušje spominja na nekatere druge čase in oblasti," je dodal. PREBERI ŠE Gregor Perič o pritiskih in grožnjah, ki jih je deležen v zadnjem času Poslance koalicijske SMC in DeSUS, ki pa je pred kratkim zapustila vlado Janeza Janše, namreč vabijo v novo vlado. Možen kandidat za mandatarja je predsednik DeSUS Karl Erjavec, ki vložitev konstruktivne nezaupnice napoveduje do konca leta. Erjavec trdi, da DeSUS zagotavlja glasove štirih poslancev za novo vlado, a poslanci o tem molčijo. SMC pa je minuli teden sporočila, da Erjavca za mandatarja ne bo podprla.