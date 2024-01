Pritisnil je mraz: poskrbimo za živali

Hišnim živalim, ki bivajo na prostem, je treba zagotoviti dobro izoliran prostor, kamor se lahko umaknejo pred mrazom in vetrom. Poskrbeti je treba za ustrezno hrano in vodo, pri čemer je vodo treba zamenjati večkrat dnevno, ker ta v posodi na prostem hitro zmrzne. Pasje ute so primerne le, če so dobro izolirane, niso izpostavljene prepihu, so večprekatne in imajo v njih psi ustrezen material za ležišče.

Za pasje mladiče, kratkodlake pse, male družne pse in hrte je zunanja namestitev v ekstremnih zimskih temperaturah povsem neprimerna. Za naštete pse se za sprehode ob ekstremnih temperaturah svetuje uporaba zaščitnih oblačil, ki prekrijejo izpostavljene dele, na katerih se pes hitro ohlaja, ter zaščita tačk z mazili ali z nepremočljivimi nogavicami. To našim štirinožnim prijateljem zagotavlja dodatno varnost in udobje v zahtevnih vremenskih pogojih.

Za pašne živali postanejo temperature pod –10 stopinj Celzija ekstremne, zato je ključnega pomena zagotovitev dovolj ustrezne krme, sveže pitne vode, zaščite pred močnim vetrom ter suh prostor ali suho mesto za počitek, najbolje v zaprtih prostorih.

V obdobju hudega mraza je še posebej pomembno, da so živali čiste in suhe. Mokre in z blatom prekrite dlake namreč zmanjšujejo izolacijsko sposobnost, zato je redno vzdrževanje higiene ključno za ohranjanje njihovega zdravja in dobrobiti v zahtevnih vremenskih pogojih. S temi ukrepi lahko lastniki živali zagotovijo pašnim živalim, da prebrodijo hladne temperature brez nepotrebnih težav in neugodnosti.

V teh mrzlih dneh pa lahko pomislimo tudi na prostoživeče mačke brez lastnikov, ki jih je kljub številnim ukrepom za zmanjševanje nenadzorovanega razmnoževanja še vedno veliko. Nasvete, kako jim pomagati z izdelavo zavetij pred mrazom, je mogoče najti na spletnih straneh društev za zaščito živali.