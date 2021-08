Temperatura v Novi Gorici se je povzpela že na 36 stopinj Celzija

Opoldne so v Novi Gorici že beležili 36 stopinj Celzija, le stopinjo manj so izmerili v Dolenjah pri Ajdovščini. Vroče pa ni le na Primorskem, ampak celo v naših mraziščih. V Novi vasi na Blokah je trenutno dobrih 30, v Retjah v Loškem Potoku pa že 31,5 stopinj Celzija. Popoldne se bo ozračje še ogrevalo.

Danes in jutri lahko pri nas in v naši soseščini pričakujemo vrhunec letošnjega poletja s temperaturami od 33 do 36 stopinj Celzija, v Beli krajini, Posavju, Vipavski dolini in na Goriškem pa se bo ogrelo tudi do 37 ali lokalno celo do 38 stopinj Celzija. Vroče bo tudi v alpskih dolinah ter na planotah Notranjske in Kočevske, kjer bodo najvišje temperature okoli 32 stopinj Celzija.

Danes bo možnost za nastanek popoldanskih neviht zelo majhna. Spet se bo povečala jutri, ko se bodo pod vplivom bližajoče hladne fronte proti večeru predvsem v severni polovici Slovenije lahko razvila krajevna neurja s točo in močnimi sunki vetra. NIJZ: Poskrbite za zaščito pred soncem Vročina v okolju lahko ima številne škodljive vplive na zdravje, zlasti pri občutljivejših skupinah prebivalstva. Z upoštevanjem napotkov za ravnanje v obdobju visokih temperatur lahko škodljive vplive omilimo ali preprečimo, pravijo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Vročina najbolj prizadene starejše in otroke. Bolj ogroženi so tudi bolniki z obolenji, ki vplivajo na uravnavanje toplote v telesu, na mobilnost in sposobnost presojanja (npr. bolniki s srčno-žilnimi obolenji).

