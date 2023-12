Pritlična hiša za mlado družino

Druga skupina, ki se vse pogosteje odloča za atrijske hiše, pa so mlade družine, ki v svoji največji življenjski investiciji ne iščejo le varnost in zavetja, pač pa želijo ustvariti Dom z veliko začetnico. Poleg domačnosti, topline in funkcionalnosti dom dandanes pomeni tudi tesno povezanost z vrtom, ki marsikateri družini pomeni najpomembnejši prostor doma. Atrijska hiša ponuja prav to.

V podjetju Lumar v svoji široki ponudbi enodružinskih skoraj nič-energijskih montažnih objektov ponujajo tudi kakovostne klasične, sodobne in energetsko učinkovite pritlične zasnove hiš. Ena njihovih zelo priljubljenih linij, poimenovana Terra, v svoji arhitekturni zasnovi združuje vse tehnološke in emocionalne komponente bivanja v naravi. Prostorni in svetli prostori, prilagojeni sodobnemu življenjskemu slogu, se nizajo okoli osrednjega atrija in ustvarjajo idealne pogoje za druženje tako v zunanjih kot notranjih ambientih. Jasna delitev na enoviti odprti bivalni del in diskretno ločeni spalni krak omogoča smiseln preplet programov na optimalni bivalni površini.

Hiša, ki smo jo obiskali, je različica Terra-R 131, individualno prilagojena tako parceli kot lokacijskim pogojem in potrebam družine. Opremljena je s kakovostno opremo, ki arhitekturo hiše še povzdigne na najvišji nivo bivanjskega ugodja; njena srčika pa je skrbno urejen vrt s pokrito teraso, ki omogoča preživljanje prijetnih trenutkov z družino v zunanjosti skozi več letnih časov. Vgrajeno ima toplotno črpalko zrak-voda s talnim gretjem, prezračevalni sistem z rekuperacijo zraka ter z ALU-LES okna. Klasično ometano fasado ob terasi dopolnjuje lesena obloga, ki to svetlo, sodobno hišo še bolj poveže s svojo naravno okolico.

Hiše iz linije Terra, ki so lahko izvedene bodisi z ravno streho bodisi z eno-, dvo- ali štirikapnico, so namenjene bivanju od dveh do štirih oseb, njihove tlorisne površine pa segajo od 131 do 162 m2. Primerne so tako za družine kot tudi za gibalno ovirane in starejše osebe, torej za najširši segment prebivalstva.

