Pritožba bolnišnic zavrnjena kot neutemeljena, vrniti morajo 1,8 milijona evrov

V skladu z interventnim zakonom je 15 bolnišnic konec novembra 2017 prejelo skupaj skoraj 136 milijonov evrov za plačilo zapadlih neplačanih obveznosti do dobaviteljev in za plačilo posojil. Gre za bolnišnice, ki so konec leta 2016 izkazovale akumulativni minus, iz proračuna pa so prejele 80 odstotkov tega minusa.

Proračunski inšpektorji pa so lani ugotovili, da morajo omenjene bolnišnice vrniti del teh sredstev, saj da sredstva niso porabili namensko. Te bolnišnice so namreč plačevale tudi račune s poznejšim datumom zapadlosti od 30. novembra 2017, to je dan, ko so bolnišnice prejele sredstva.