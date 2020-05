Pritožba Janše zaradi odškodnine Carlovi zavrnjena

Višje sodišče se ne strinja z Janševo pritožbo in meni, da je imel možnost seznaniti se, kje je sodno pisanje in kakšna je njegova vsebina, kar po oceni sodišča pomeni, da je bila vročitev tožbe v odgovor Janši pravilno opravljena.

Po navedbah sodišča je Carlova s prispevkom opravljala svoje delo novinarke in obveščala javnost o pomembni politični temi, torej je uresničevala svobodo novinarskega izražanja. Njen prispevek je varovana izjava v javnem interesu, ki izpolnjuje legitimno poslanstvo novinarja do obveščanja javnosti v demokratični družbi o pomembni družbeni temi.

"Prav tako je Janšev zapis varovana izjava kot izjava politika. Glede na njegov vpliven politični položaj v slovenski demokratični družbi je njegova odgovornost za spoštovanje etičnih standardov pri komuniciranju preko Twitterja brez dvoma večja od drugih uporabnikov tega družbenega omrežja in komentatorjev na internetu, ki takšnega položaja nimajo,"še piše v sodbi.

Sodišče je tudi zapisalo, da sporen Janšev zapis ne vsebuje nikakršnih dejstev, da bi ga bilo mogoče razumeti kot komentar o vsebini ali na vsebino prispevka Carlove ali kot prispevek k javni razpravi v splošnem interesu, temveč se nanaša zgolj na Carlovo kot osebo in novinarko, ki jo je označil za poceni odsluženo prostitutko.

Toženčev zapis po mnenju sodišča ni v ničemer prispeval k razpravi o pomembni politični temi, pač pa je le "grob, osebno žaljiv napad na tožnico", ki ne zagotavlja učinkovitega delovanja demokracije, temveč lahko le hromi legitimno novinarsko delo.

Ob takšnih okoliščinah je ob tehtanju pravice svobode izražanja Carlove kot novinarke in njene pravice do osebnega dostojanstva ter pravice do svobode političnega izjavljanja Janše, sodišče dalo prednost varstvu Carlove. S tem je dalo prednost varstvu pravice do svobode izražanja novinarja, ki je pomembna za obstoj in razvoj demokratične družbe ter varstvu njegove pravice do osebnega dostojanstva, pred varstvom pravice do svobode izražanja politika, še navaja sodišče.