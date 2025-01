Pritožili so se, ker so morali delati sklece in čistiti sanitarije brez rokavic

Anonimna pritožba, ki so jo udeleženci Temeljnega vojaškega-strokovnega usposabljanja (TVSU) podali novembra lani, je sestavljena iz devetih točk. Kot so zapisali prijavitelji, omenjene težave vplivajo na njihovo zdravje, dobro počutje, motivacijo in izvedbo nalog ter pristojne pozivajo k ukrepanju. Kaj torej moti kandidate za poklicne vojake, vojake na prostovoljnem služenju in pogodbene rezerviste?

Moti jih kazenska fizična aktivnost. "Pred in po zaključku učnega programa smo pogosto primorani izvajati kazenske oz. nagradne fizične aktivnosti, kot so sklece in počepi, kar doživljamo kot kazen. Fizične aktivnosti izvajamo brez ogrevanja. Takšna praksa povečuje možnost poškodb, zmanjšuje motivacijo in ustvarja občutek nepravičnosti." Predlagajo odpravo tovrstnih kazni.

Prav tako jim ni všeč, da inštruktorji dvigujejo glas in uporabljajo žaljivke. "Kar ustvarja izjemno stresno in neprijetno okolje za udeležence." Način komunikacije so označili za nekonstruktiven ter ocenili, da negativno vpliva na motivacijo in vzdušje.

Kandidatom primanjkuje toaletnega papirja, brisačk za enkratno uporabo brisanja rok ter rokavic za čiščenje sanitarij, "kar je nehigiensko in lahko povzroči mikrobiološko okužbo". Ukazano naj bi jim bilo čiščenje sanitarij brez rokavic. Kljub temu da, kot pravijo, razumejo namen spodbujanja zdravih navad, se ne strinjajo s prepovedjo uživanja kave in cigaret, saj da to posega v osebne svoboščine udeležencev. Pri tem prosijo za premislek o omilitvi tega pravila. Sporno naj bi bilo tudi pomanjkanje časa za sanitarije med dnevom, zato predlagajo "redne in zadostno dolge premore za osnovne fiziološke potrebe".

Kandidati so tudi utrujeni, saj naj ne bi imeli dovolj prostega časa po koncu učnega programa. Kot pravijo, so neprestano deležni novih zahtev in nalog.

Nadalje, med pregledi in kontrolami naj bi inštruktorji razmetavali njihove stvari, in sicer postelje in omarice, jakne iz obešalnikov, čevlje, ki naj bi jih skrivali. "Vse copate so nam vrgli v moško kopalnico, jih pomešali med sabo in jih polili z neznano snovjo, brez obrazložitve." Prosijo za preglede "brez nepotrebnega poseganja v osebne stvari". Na splošno naj bi bili po njihovem mnenju inštruktorji nedosledni pri svojih zahtevah, moti pa jih tudi prepoved uporabe klubskega prostora in hladilnika, kar da "močno omejuje udobje udeležencev, saj ni možnosti za shranjevanje hrane in sprostitve med odmori".

V sklepu so zapisali, da se zavedajo pomena discipline in pravil, vendar menijo, "da bi z odpravo zgoraj naštetih težav omogočili bolj prijazno, pravično in spodbudno okolje za vse udeležence". Ob tem pozivajo vodstvo, da opravi razgovore s tremi častniki, v primeru neodprave kršitev pa pravijo, da bodo razmislili tudi o tožbah zaradi nastalih poškodb in kršitev.

Usposabljanje se v Slovenski vojski prične v Veščinskem centru v Vipavi, kjer izvajajo Temeljno vojaško-strokovno usposabljanje, imenovano tudi začetno usposabljanje. Namenjeno je kandidatom za poklicnega vojaka, vojakom na prostovoljnem služenju in pogodbenim rezervistom. Traja 13 tednov. Kandidati v tem času pridobijo temeljna vojaška znanja, ki jim omogočajo delati in živeti skladno z vojaškimi vrednotami ter sprejemati in izpolnjevati delovne naloge, piše na strani Slovenske vojske.

Delo in usposabljanje sta organizirana z dnevnim razporedom dela, ki je razdeljen na usposabljanje in delo v vojašnici, usposabljanje na poligonih in večdnevnih terenskih usposabljanjih. Kandidati v času usposabljanja prejemajo plačilo, vsakemu prostovoljcu pa se usposabljanje šteje tudi v pokojninsko dobo.