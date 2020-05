V Goriških brdih razmišljajo, kako bi v svoje kraje privabili čim več slovenskih gostov. Pri tem stavijo na nova doživetja, ki bodo dostopna vsem, ne le petičnežem. Letošnje novosti so vinski safari med vinogradi, različne terapije v čebelnjakih, delavnice čuječnosti, obiski sivkinih nasadov in degustacije sredi vinogradov in oljčnikov.