'Privatna bolnišnica je rezultat desetletij razgradnje javnega zdravstva'

Zavarovalnicam so tovrstne naložbe v interesu iz dveh razlogov, pojasnjujejo v Levici. " Jasno jim je, da se bodo ob razsuvanju javnega zdravstva profiti zasebnikov povečali. Prav tako razumejo logiko zasebnih zdravstvenih trgov in vedo, da lahko s časom zasebne centre prodajo tujim multinacionalkam, ki bodo z veseljem vstopile na liberaliziran trg in se prisesale na javna sredstva. Za financiranje čistih zasebnikov z javnim denarjem ne bo več nobenih ovir, v kolikor se minister za zdravje tako odloči na podlagi nedavnega interventnega zakona o zdravstvu."

Potem ko smo razkrili, da je Diagnostični center Bled, največji zasebni izvajalec zdravstvenih storitev v državi, začel s pripravami za z gradnjo 17,5 milijona evrov vredne zasebne bolnišnice z ambulantami za specialistične preglede, so se oglasili v Levici. Opozorili so, da zavarovalnice kot gospodarske družbe počasi in vztrajno privatizirajo zdravstvo v Sloveniji. " Triglav in Sava RE sta kupili center Vila Bogatin na Bledu, Medicinski center Fontana v Mariboru, center Cardial ter Kirurški sanatorij v Ljubljani. Enako počnejo tudi njuni konkurenti: direktor Vzajemne je napovedal interes za nakup zasebnih izvajalcev zdravstvene dejavnosti. Vzajemna je že kupila zdravstveni center Aristotel, prevzema tudi Barsos."

V Levici odločno in ostro nasprotujejo gradnji privatnih bolnišnic in zagovarjajo javno, vsem dostopno in transparentno zdravstvo.

Zasebniki in zasebniki koncesionarji presežkov ne vračajo v javno zdravstvo, temveč jih kanalizirajo v kapital, ki ga nato nadalje uporabljajo za širjenje svojega tržnega deleža. Zavarovalnice teh 17 milijonov, s katerimi gradijo ta zdravstveni center, niso dobile čez noč. Po podatkih Agencije za zavarovalni nadzor je bil poslovni izid zavarovalnic iz naslova dopolnilnega zavarovanja v letu 2021 16,8 milijona evrov, so še dodali.

"Imejmo v mislih, da obratovalni stroški javne zdravstvene zavarovalnice znašajo 1,7 % vseh prihodkov ZZZS, medtem ko komercialne zavarovalnice za svoje stroške obdržijo kar 9,7 % vseh prihodkov. To pomeni, da bi z izidom enega leta ZZZS lahko bolnišnico financiral sam, dostop do storitev pa bi imeli vsi, ne samo privilegiran sloj ljudi, ki si to lahko privošči," opozarjajo.

Kot je znano, je Sava RE dodatno pojasnila, da bodo v centru opravljali storitve "raznovrstnih specialističnih in diagnostičnih pregledov, ki jih DCB že sedaj izvaja (tudi v okviru koncesije)". V Levici dodajajo, da to pomeni, da bomo v tej ustanovi z javnim denarjem financirali dvoživke in zasebnike.

Kot poudarjajo, odločno in ostro nasprotujejo gradnji privatnih bolnišnic in zagovarjajo javno, vsem dostopno in transparentno zdravstvo. Ministrstvo za zdravje pozivajo, da zaustavi degradacijo javnega zdravstvenega sistema ter čimprej začne pripravljati izpolnitev zavez iz koalicijske pogodbe, da bomo ukinili nepravično in neučinkovito dopolnilno zdravstveno zavarovanje, razmejili javno in zasebno zdravstvo ter namenili več sredstev za financiranje javnih zdravstvenih storitev. "Hkrati od SDH, ZPIZ in državnih nadzornikov zahtevamo, da svojo lastninsko pravico v zavarovalnicah Triglav in SAVA RE uveljavijo tako, da preprečijo gradnjo privatne bolnišnice in namesto tega ta denar investirajo v javno zdravstvo, opremo v javnih bolnišnicah in kader v javnih zdravstvenih zavodih," so zaključili.