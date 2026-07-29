Privezov na slovenski obali skoraj ni več, marine pokajo po šivih

Med uporabniki je v Portorožu približno 60 odstotkov slovenskih in 40 odstotkov tujih. Med slednjimi jih največ prihaja iz Nemčije.

Večina privezov je v portoroški marini namenjenih pogodbenim oziroma stalnim uporabnikom. Za tranzitna plovila imajo štiri namenske priveze. Kot so navedli, glede na razpoložljivost uporabljajo tudi priveze pogodbenih strank, kadar so ti zaradi njihove odsotnosti začasno prosti. Tranzitni privezi tako v povprečju predstavljajo približno 2,5 odstotka.

Ponudba v Marini Portorož obsega približno 660 privezov v morju. "Trenutna zasedenost je 99-odstotna, kar pomeni, da so naše zmogljivosti praktično v celoti zapolnjene," so pojasnili.

Lani so ustvarili 6,2 milijona evrov prihodkov. Prihodki portoroške marine se sicer iz leta v leto povečujejo, kar po njihovih ocenah odraža predvsem stabilno rast poslovanja in veliko povpraševanje po storitvah.

Letos so ponudbo razširili z Marino Bernardin in tako pridobili dodatnih 60 privezov. Dobili so novega najemnika za bar in picerijo, investirali pa so tudi v nove prostore piranske gasilske brigade, ki so jih že predali v uporabo.

Prihodnji razvojni načrti portoroške marine sicer temeljijo na navtiki, digitalizaciji, gostinstvu in razvoju nastanitvene ponudbe. V prihodnjih letih med drugim načrtujejo povečanje pokritih površin, namenjenih zimovanju in hrambi plovil, povečanje števila sob ter izgradnjo velnesa in fitnesa, so še pojasnili.

Da je zasedenost zelo visoka, so za STA prav tako navedli v izolski marini. Presega namreč 97 odstotkov kapacitet, kar ob ponudbi različnih kategorij plovil pomeni, da je v večini kategorij zasedenost polna.

Lanski prihodki so znašali 4,4 milijona evrov, kar je več kot 10 odstotkov več kot v letu pred tem.

Marina Izola sicer trenutno nudi več kot 800 privezov, izmed katerih je več kot 90 odstotkov stalnih. Med uporabniki prevladujejo domači, med tujimi pa je v Izoli največ Nemcev. Sledijo gostje iz Avstrije, Poljske in Italije.

Letos so v izolski marini odkupili restavracijo in jo oddali v najem. V prihodnje želijo predvsem izboljšati uporabniško izkušnjo obiskovalcev, vzdrževanje in nadgradnjo infrastrukture ter prilagajanje potrebam sodobne navtike.

Polno zasedeni so v teh dneh tudi v precej manjši Marini Koper. Gostom ponujajo 69 privezov, izmed katerih je 64 privezov stalnih, pet pa jih nudijo dnevnim oziroma tranzitnim gostom. Tudi v Kopru opažajo, da prevladujejo domači gostje, največ tujih pa k njim prihaja iz Avstrije.