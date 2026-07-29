Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Privezov na slovenski obali skoraj ni več, marine pokajo po šivih

Portorož, 29. 07. 2026 13.38 pred 1 uro 2 min branja 9

Avtor:
STA
Portorož

Marine v Izoli, Kopru in Portorožu so na vrhuncu turistične sezone polno zasedene. Ob ponudbi različnih tipov privezov svoje storitve širijo na področje gostinske ponudbe in se prilagajajo potrebam sodobne navtike. Največ je domačih uporabnikov, med ostalimi pa prevladujejo Nemci in Avstrijci. Povpraševanje po privezih je veliko.

Ponudba v Marini Portorož obsega približno 660 privezov v morju. "Trenutna zasedenost je 99-odstotna, kar pomeni, da so naše zmogljivosti praktično v celoti zapolnjene," so pojasnili.

Večina privezov je v portoroški marini namenjenih pogodbenim oziroma stalnim uporabnikom. Za tranzitna plovila imajo štiri namenske priveze. Kot so navedli, glede na razpoložljivost uporabljajo tudi priveze pogodbenih strank, kadar so ti zaradi njihove odsotnosti začasno prosti. Tranzitni privezi tako v povprečju predstavljajo približno 2,5 odstotka.

Med uporabniki je v Portorožu približno 60 odstotkov slovenskih in 40 odstotkov tujih. Med slednjimi jih največ prihaja iz Nemčije.

Portorož
Portorož
FOTO: Aljoša Kravanja

Lani so ustvarili 6,2 milijona evrov prihodkov. Prihodki portoroške marine se sicer iz leta v leto povečujejo, kar po njihovih ocenah odraža predvsem stabilno rast poslovanja in veliko povpraševanje po storitvah.

Letos so ponudbo razširili z Marino Bernardin in tako pridobili dodatnih 60 privezov. Dobili so novega najemnika za bar in picerijo, investirali pa so tudi v nove prostore piranske gasilske brigade, ki so jih že predali v uporabo.

Prihodnji razvojni načrti portoroške marine sicer temeljijo na navtiki, digitalizaciji, gostinstvu in razvoju nastanitvene ponudbe. V prihodnjih letih med drugim načrtujejo povečanje pokritih površin, namenjenih zimovanju in hrambi plovil, povečanje števila sob ter izgradnjo velnesa in fitnesa, so še pojasnili.

Da je zasedenost zelo visoka, so za STA prav tako navedli v izolski marini. Presega namreč 97 odstotkov kapacitet, kar ob ponudbi različnih kategorij plovil pomeni, da je v večini kategorij zasedenost polna.

Lanski prihodki so znašali 4,4 milijona evrov, kar je več kot 10 odstotkov več kot v letu pred tem.

Marina Izola sicer trenutno nudi več kot 800 privezov, izmed katerih je več kot 90 odstotkov stalnih. Med uporabniki prevladujejo domači, med tujimi pa je v Izoli največ Nemcev. Sledijo gostje iz Avstrije, Poljske in Italije.

Letos so v izolski marini odkupili restavracijo in jo oddali v najem. V prihodnje želijo predvsem izboljšati uporabniško izkušnjo obiskovalcev, vzdrževanje in nadgradnjo infrastrukture ter prilagajanje potrebam sodobne navtike.

Polno zasedeni so v teh dneh tudi v precej manjši Marini Koper. Gostom ponujajo 69 privezov, izmed katerih je 64 privezov stalnih, pet pa jih nudijo dnevnim oziroma tranzitnim gostom. Tudi v Kopru opažajo, da prevladujejo domači gostje, največ tujih pa k njim prihaja iz Avstrije.

marina privez turizem

Od septembra naprej nižja subvencija za čipiranje mačk

V vročinskem valu ne pozabite na živali

24ur.com Povpraševanje po Hrvaški je ogromno, namestitvenih kapacitet zmanjkuje
24ur.com Zaradi ugodnih cen gostujemo veliko več
Cekin.si Spletno nakupovanje večini Slovencev predstavlja prihranek denarja in časa
24ur.com Zaželjeni gosti, ki polnijo (tudi naše) blagajne, spreminjajo načrte
24ur.com Najnovejši trendi spletnega nakupovanja – Katere izdelke Slovenci najraje nakupujemo online?
24ur.com Največ zanimanja za Turčijo, Egipt, Kubo, Peru, Maroko
24ur.com Težave na Hrvaškem: polne plaže, prazne blagajne gostincev?
Priporoča
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
KOMENTARJI9

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
palinko74
29. 07. 2026 14.50
na sidro naj parkirajo 🤪
Odgovori
0 0
Slavko BabIč
29. 07. 2026 14.28
Vedno je kriza le za delavce!
Odgovori
+3
3 0
AMZS
29. 07. 2026 14.34
Slavko kaj je delavcu na zacetku njegovega zivljenja preprecilo da zivi boljse? Zakaj delavec nima barke?
Odgovori
-2
0 2
Vojko Kos
29. 07. 2026 14.26
Ni denarja?! 🤣🤣🤣🤣🤣
Odgovori
+2
2 0
alien number 9
29. 07. 2026 14.20
ima se može se......še kdo naj potem reče da je kriza
Odgovori
+3
4 1
Slavko BabIč
29. 07. 2026 14.17
So na Hrvaškem dražji privezi in to je rezultat!
Odgovori
+1
2 1
Jožajoža
29. 07. 2026 14.13
So pa janšisti proti božičnici,slovenska podjetja pa pod golobom tolkla rekorde.racen mstijiććeva,kateri je pa mentor snežiçćć
Odgovori
+1
3 2
SDS_je_poden
29. 07. 2026 13.45
Če ima toliko Slovencev svoj čoln, potem nam gre v gospodarstvu ali prekleto dobro, ali pa direktorčki natehujejo svoje zaposlene pri plačah.
Odgovori
+5
7 2
Veščec
29. 07. 2026 14.01
bolj bo držalo tisto drugo,pa to
Odgovori
+3
5 2
bibaleze
Portal
Piqué z otrokoma užival v vodnem parku, Shakira pa z nekdanjim partnerjem
Nenavaden trik za hlajenje dojenčkov je postal viralen, je res varen?
Nenavaden trik za hlajenje dojenčkov je postal viralen, je res varen?
Slovenska deklica premagala konkurenco z vsega sveta
Slovenska deklica premagala konkurenco z vsega sveta
V družini Đoković imajo nenavadno rojstnodnevno pravilo: Otroci ne smejo pihati svečk na torti
V družini Đoković imajo nenavadno rojstnodnevno pravilo: Otroci ne smejo pihati svečk na torti
zadovoljna
Portal
Tako lepo poročno obleko je izbrala za svoj veliki dan
Spoznajte babico Juša Čopa, ki je čez noč osvojila Slovenijo
Spoznajte babico Juša Čopa, ki je čez noč osvojila Slovenijo
Najboljše obleke za hudo vročino: brez potnih madežev pod prsmi in vidnih lis
Najboljše obleke za hudo vročino: brez potnih madežev pod prsmi in vidnih lis
Kopalke, ki laskajo postavi: najboljši kroji za večji prsni koš in trebušček
Kopalke, ki laskajo postavi: najboljši kroji za večji prsni koš in trebušček
vizita
Portal
Imate pogosto napihnjen trebuh? Krivci so lahko tudi stvari, na katere sploh ne pomislite
Zakaj se ponoči pojavijo boleči krči v mečih in kako jih preprečiti
Zakaj se ponoči pojavijo boleči krči v mečih in kako jih preprečiti
Zakaj je nevarnost za možgansko kap največja zjutraj?
Zakaj je nevarnost za možgansko kap največja zjutraj?
Zakaj je čas zase produktiven in zakaj ga potrebujete bolj, kot mislite
Zakaj je čas zase produktiven in zakaj ga potrebujete bolj, kot mislite
cekin
Portal
'53 evrov? Naročila sva le pico in dve kavi.'
Srednji razred ne kupuje več kot nekoč: novo pravilo osvaja potrošnike
Srednji razred ne kupuje več kot nekoč: novo pravilo osvaja potrošnike
Hiša z milijonskim razgledom, ki je nihče noče kupiti
Hiša z milijonskim razgledom, ki je nihče noče kupiti
Zamudila že prvi in drugi delovni dan, nato je sledil šok: 'Nisi več zaposlena'
Zamudila že prvi in drugi delovni dan, nato je sledil šok: 'Nisi več zaposlena'
moskisvet
Portal
Umrl je priljubljeni DJ, njegov hit je poznal ves svet
Noge do neba: 39-letna manekenka takole uživa na Malti
Noge do neba: 39-letna manekenka takole uživa na Malti
Napad morskega psa ujel na kamero: ena napačna odločitev ga je skoraj stala noge
Napad morskega psa ujel na kamero: ena napačna odločitev ga je skoraj stala noge
Umor, ki je pretresel Hollywood in spremenil Ameriko
Umor, ki je pretresel Hollywood in spremenil Ameriko
dominvrt
Portal
Voda ni več samoumevna
Preden spet prižgete klimo, naredite to: dom bo ostal hladnejši tudi v vročini
Preden spet prižgete klimo, naredite to: dom bo ostal hladnejši tudi v vročini
Vijolično bogastvo z vrta: Zdaj je pravi čas za žetev sivke
Vijolično bogastvo z vrta: Zdaj je pravi čas za žetev sivke
Ena preprosta vrtna rešitev, ki lahko reši ptice v poletni vročini
Ena preprosta vrtna rešitev, ki lahko reši ptice v poletni vročini
okusno
Portal
Imate češnjeve paradižnike? Iz njih pripravite namaz, ki izgine v trenutku
Kaj jesti med vročinskim valom? 7 lahkih kosil, ki ne obremenijo telesa
Kaj jesti med vročinskim valom? 7 lahkih kosil, ki ne obremenijo telesa
Zdrav poletni zajtrk, ki ga lahko pripravite tudi vnaprej
Zdrav poletni zajtrk, ki ga lahko pripravite tudi vnaprej
Pozabite na peko: ta tropska sladica je hit letošnjega poletja
Pozabite na peko: ta tropska sladica je hit letošnjega poletja
voyo
Portal
Pobesneli Max 3
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: Avstralija
IQ 160
IQ 160
V dvoje
V dvoje
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1820