Privlačna pametna ura, ki poskrbi zate: Samsung Galaxy Watch4 in Watch4 Classic

Jaz na prvem mestu

Nova generacija pametnih ur Samsung Galaxy Watch4 in Samsung Galaxy Watch4 Classic prinaša kar nekaj izjemnih novosti. Ena takšnih je Samsung BioActive Sensor, ki vam omogoča, da enostavno kjerkoli ali kadarkoli izmerite svoj odstotek telesne maščobe, skeletne mišice, vodo v telesu in še več. Hkrati pa meri tudi vaš EKG in krvni tlak v realnem času. Ob vsem tem vam prinaša še popolnoma personaliziran pristop do spremljanja dnevnih fizičnih akrtivnosti ter vnosa kalorij in vode v telo, temeljito pa boste obveščeni tudi o svojih rezultatih. Več kot vemo o sebi boljša različica sebe lahko postanemo.

Za sladke sanje

Ko boste po napornem dnevu, v katerem se boste poleg dela posvetilu tudi svojemu zdravju, končno prišli do zasluženega počitka in se udobno namestili med rjuhami, boste lahko zaspali popolnoma brez skrbi, saj bo ura za vas skrbela tudi med spanjem. Ob tem pa spremljala, kako spite, ali spite dovolj in, kar je najpomembneje, ali spite kvalitetno in tako, da se res zbudite spočiti. Marsikdo namreč misli, da prespi vso noč, a v resnici temu ni tako, prav Samsung Galaxy Watch4 in Watch4 Classic uri pa vam bosta pokazali, kje in zakaj se motite, ter z rezultati namignili, kako spanje lahko izboljšate. Galaxy Watch4 serija namreč omogoča, da z napredno tehnologijo Sleep Scores dobite vse potrebne informacije o svojem spanju – podrobno lahko spremljate svoj ritem spanja, detektirate zvoke smrčanja in spremljate raven kisika v krvi med spanjem. Poskusite in se zbudite naspani!