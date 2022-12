Privoščite si pristno navijaško doživetje!

Najpomembnejši svetovni športni dogodki na prizorišča vedno privabijo veliko število navijačev z vsega sveta.

A ker vstopnice za spremljanje najbolj zanimivih obračunov dosegajo vrtoglave cene in poidejo v nekaj urah, večina športnih navdušencev tekme spremlja kar iz domačega naslonjača. Ogled v živo je zagotovo posebno doživetje, sploh če nastopa domača reprezentanca. Drugo najboljše doživetje pa si lahko s prijatelji privoščimo kar v dnevni sobi. Za izjemno navijaško izkušnjo boste poleg dobre družbe potrebovali le še odličen televizor.

icon-expand Samusng Neo QLED FOTO: Arhiv ponudnika

Televizorji Samsung Neo QLED 2022 ponujajo velik zaslon, kakovostno sliko in izjemen zvok ter omogočajo izjemno izkušnjo resničnosti na ekranu. Nevralni kvantni procesor 8K predstavlja napredno 8K nadgradnjo slike z umetno inteligenco, ki uporabi podatke, ki jih ustvari 20 nevralnih omrežij za izdelavo bolj podrobne 8K ločljivosti, ne glede na kakovost izvirne slike. Ni pomembno, ali se boste odločili za kriminalko, animirano uspešnico ali športni prenos, podrobnosti so pomembne pri vseh naštetih. Milijarda odtenkov natančnih barv s kvantnimi pikami v nano velikosti vam bo omogočila, da boste videli 100-odstotni obseg barv v vseh vsebinah, tudi v najsvetlejših prizorih. Omeniti velja še Quantum HDR 64x tehnologijo, ki ujame najmanjše podrobnosti na svetlih in temnih predelih. Televizor Samsung Neo QLED je zasnovan kot ena čudovita brezkončna oblika, ki bo povzdignila vaš prostor na naslednjo raven. Črni robovi, ki jih skoraj ni in izjemno tanek okvir so izdelani tako, da odstranijo vse moteče dejavnike. Še tanjšo pritrditev na steno omogoča stenski nosilec Slim Fit, ki s tesnim prileganjem poskrbi, da bo vaš televizor tesno nameščen. Pritrdljiva postaja Slim One Connect bo dodatno odpravila običajno navlako različnih priključkov. Preprosto jo boste skrili na hrbtno stran televizorja ali pa pospravili ob stran.

icon-expand Samusng Neo QLED FOTO: Arhiv ponudnika

Zvok nikakor ne sme zaostajati za sliko Tu nimamo v mislih neprijetne nesinhronosti med zvokom in sliko, pač pa razvoj tehnologije. Če od slike našega televizorja pričakujemo le najboljše, je tako tudi z zvokom, ki ga ta oddaja. Za popolno izkušnjo boste potrebovali oba. Tehnologija Dolby Atmos prinaša izjemen zvok. Končno boste lahko razločno slišali vse besede trenerja ali igralcev ter glasno navijanje s tribun. Nov prostorski način bo razkril vse podrobnosti z neprimerljivo razločnostjo in globino. Tehnologija samodejnega optimiziranja zvoka uporablja umetno inteligenco za optimizacijo zvoka na podlagi analize scen v resničnem času glede na njihovo vsebino. Object Tracking Sound Pro tehnologija pa sledi dogajanju na zaslonu in pozicionira predvajanje na zvočnikih. S tem ustvari kar najbolj realističen zvok. Tudi funkcija SpaceFit zvok analizira ter okolje in zvok televizorja prilagaja idealnim postavkam. Ne glede na to, kaj na televizorju največkrat predvajate, naj bodo to filmi in serije, športni prenosi, klasični ali rock koncerti, vse bo zvenelo tako realistično, da se boste le težko premaknili od vašega novega televizorja.

icon-expand Samusng Neo QLED FOTO: Arhiv ponudnika

Čas je za akcijo! Ob nakupu televizorja Neo QLED z diagonalo 189 cm (75") ali več prejmete v teh dneh sijajno darilo - prenosni projektor The Freestyle. Na izbrani televizor pa dobite tudi 5-letno garancijo. Akcija traja od 11.11. do 11.12.2022 ali do odprodaje zalog. Za pridobitev pravice do darila morate svoj nakup registrirati na ce@promo-adria.com. Več o promociji in celoten seznam naprav, vključenih v promocijo, najdete tukaj .

icon-expand Samusng Neo QLED FOTO: Arhiv ponudnika