Prizadete v poplavah pozivajo k predložitvi dokazil za dodelitev sredstev

Pristojni so prvi paket pozivov poslali avgusta, drugega septembra, tretjega pa sredi tega meseca. Od skupno 2657 pozivov, kolikor jih bodo prejeli lastniki stanovanj v osrednjeslovenski regiji, jih bodo ta teden odpremili okoli 1300, preostale pa do konca prihodnjega tedna, so danes sporočili z ministrstva.

Pravno podlago za izplačilo predplačil za obnovo predstavlja novela zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023. Ta je določila, da je vlada prvič doslej tudi fizičnim osebam, ki so lastniki poškodovanih stanovanj in hiš, zagotovila predplačila za obnovo. Do izplačila predplačil so v skladu z zakonom upravičeni tisti, katerih predhodno ocenjena škoda, zabeležena v spletni aplikaciji Ajda, znaša več kot 6000 evrov.

Na ministrstvu so ob tem znova pojasnili, da bodo ob prejetem pozivu za predložitev dokumentacije lastniki poškodovanih stavb, ki so škodo popisali in vnesli v sistem Ajda, prejeli tudi napotke za dokazovanje upravičenosti in navodila za posredovanje potrebne dokumentacije, kot so računi o izvedenih delih in nabavi materiala. Poziv za predložitev dokumentacije pa je v veliki meri predizpolnjen s podatki o posamezni stavbi in do sedaj prejetih predplačilih, kar lastnikom po oceni ministrstva olajša vnos podatkov.

Ministrstvo bo na podlagi prejetih odgovorov in dokumentacije začelo upravni postopek ugotavljanja upravičenosti in obsega upravičenih sredstev za obnovo za vsak stanovanjski objekt posebej. "Pri končnem izplačilu se bodo upoštevala že izplačana predplačila. Končni znesek oziroma dejanska višina sredstev, do katerih bodo posamezniki upravičeni, bo predmet posebnega ugotovitvenega postopka za vsako stanovanje posebej," so navedli.

Kot opozarjajo pristojni, se morajo državljani na prejeti poziv odzvati v roku 120 dni oziroma štirih mesecev, tudi če obnovitvenih del še niso zaključili. "Če se upravičenci na poziv ne bodo odzvali, bodo morali prejeta sredstva iz naslova predplačil na podlagi zakonskih določil vrniti v državni proračun," so dodali.

Lastniki stanovanjskih objektov, ki niso izpolnjevali pogojev za dodelitev predplačila in njihova ocenjena škoda v aplikaciji Ajda presega 6000 evrov, bodo na dom prejeli obvestilo o možnosti dodelitve sredstev za obnovo.

Tisti, katerih ocenjena škoda v aplikaciji Ajda ni presegla 6000 evrov, se bodo morali v postopek vključiti s pisnim zaprosilom oziroma prošnjo, ki jo ministrstvu posredujejo po elektronski ali navadni pošti. Ministrstvo bo po prejemu prošnje lastniku poslalo obvestilo o možnosti dodelitve sredstev za obnovo. Do njih bodo upravičeni le v primeru, da bodo predložili dokazila, da višina sredstev, potrebnih za odpravo škode na stanovanjskih objektih, presega 6000 evrov.