Prizadeti v poplavah lahko zaprosijo za izredno denarno socialno pomoč

Izredno denarno socialno pomoč je mogoče v enem koledarskem letu dobiti do višine petkratnika cenzusa za denarno socialno pomoč. Za samsko osebo to pomeni do 2326,70 evra, za štiričlansko družino, kjer sta oba starša zaposlena, pa do 8190 evrov, navaja ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.