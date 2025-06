Prizadetim v neurju na Goričkem bosta pomagala tudi Rdeči križ in Karitas

Pri Rdečem križu poudarjajo, da je pomemben hiter in ustrezen odziv, zato murskosoboški prostovoljci že zbirajo vloge za razdelitev prve finančne pomoči socialno ranljivim, ki jih je prizadela toča.

Obenem bodo prizadetemu prebivalstvu pomagali tudi pri zaprosilih za izredno denarno socialno pomoč pri pristojnem Centru za socialno delo, so zapisali.

"Lanske katastrofalne poplave v Bosni in Hercegovini ter Španiji ter napoved ekstremnega poletja žal obetajo še več podobnih vremenskih dogodkov in težav, na katere moramo biti seveda vsi skupaj dobro pripravljeni," so še opozorili.

Pomoč je mogoče nakazati na račun Rdečega križa Slovenije ter preko SMS sporočil. "Pošljite SMS sporočilo UJMA5 ali UJMA10 na 1919 in donirali boste 5 oz. 10 evrov, ki jih bomo do preklica zbirali za prizadeto prebivalstvo," so zapisali.

Že v sredo se je tudi Škofijska karitas Murska Sobota aktivirala za nudenje pomoči ljudem v stiski."Vsem, ki so utrpeli škodo in sami ne zmorejo takojšnje najnujnejše sanacije, dajejo možnost, da izpolnijo Vlogo za prvo humanitarno pomoč. K vlogi je potrebno priložiti 3 fotografije. Prizadeti bodo poskušali pomagati s prvo humanitarno pomočjo za najnujnejše stroške, ki bi lahko preprečevali nadaljnjo škodo," je na svoji spletni strani objavila Občina Gornji Petrovci, kjer je navedenih več podrobnosti.