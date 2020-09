Prizadetim v neurju v Ormožu in okolici na pomoč država

Preteklo nedeljo so večji del države zajele padavine, ki so se v popoldanskih urah razvile v krajevna neurja z močnim vetrom in točo. Na območju Spodnjega Podravja so imeli gasilci polne roke dela, zlasti zaradi razkrivanja streh in podrtih dreves. Samo na območju Ormoža je razkrilo 41 streh na stanovanjskih objektih, delno pa je razkrilo tudi streho osnovne šole in gospodarskega poslopja.

Neurje je podrlo še 54 dreves in dva električna droga ter onesnažilo 270 metrov cest. Pri odpravljanju posledic so pomagali gasilci vseh tamkajšnjih prostovoljnih društev. Med prizadetimi je tudi osnovna šola v Veliki Nedelji, kjer so že začeli s sanacijo, začetek pouka pa so prestavili za teden dni.