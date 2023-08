Prizadetim v poplavah brezplačne predplačniške kartice, telefoni in mobilni internet

Nedavna uničujoča neurja so v preteklih dneh ohromila velik del Slovenije, zaradi poplav in težav z oskrbo električne energije pa je na nekaterih območjih prihajalo tudi do nedelovanja komunikacijskih storitev. Kot so sporočili iz podjetja Telemach, so vse njihove razpoložljive tehnične ekipe tako od samega začetka neutrudno vzpostavljale komunikacije, pri čemer so poplavljena območja, plazovi in poškodovana infrastruktura ponekod zelo oteževali ali celo onemogočali dostop. Zaradi njihovih prizadevanj ter vztrajnosti te dni so te po večini sedaj že vzpostavljene, izpostavljajo.