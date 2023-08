Na terenu mobilne ekipe psihosocialne pomoči

Ob psihosocialni podpori prizadetim, ki že poteka vse od poplav, so se v sredo na terenu pridružile tudi mobilne ekipe psihosocialne pomoči v organizaciji ministrstva za zdravje in NIJZ. Poleg psihologov in zdravstvenih delavcev so v njih tudi predstavniki Karitasa in Rdečega križa ter drugih nevladnih organizacij, po potrebi pa tudi vojaki in gasilci. Ljudem bodo na terenu nudili razbremenilne pogovore in krizno svetovanje.

