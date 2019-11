Prizadeto hišo osemčlanske družine na območju Črne zasul še plaz blata

Hišo osemčlanske družine na Ludranskem vrhu na območju Občine Črna na Koroškem, v katero je konec tedna prineslo gmoto izruvanih dreves in zemlje, je zaradi razmočenega terena prizadel še en plaz blata. Družina se je sicer izselila in se do nadaljnjega ne sme vrniti v hišo.

Na območju Črne na Koroškem je v noči s petka na soboto pihal močan veter, ki je ruval drevesa, s pobočja nad stanovanjsko hišo v Ludranskem vrhu pa se je ob tem sprožil še plaz. Gmota dreves je zdrsela proti hiši, nekaj drevja pa je skozi okno vdrlo tudi v spalnico. FOTO: PGD Črna na Koroškem Poškodovanih k sreči ni bilo, so pa pristojni stanovalcem štirih generacij odredili izselitev. Del družine se je preselil k sorodnikom, del pa v občinski turistično-informacijski center Topla, je povedala županja Občine Črna na KoroškemRomana Lesjak. Minulo noč pa je zaradi razmočenega terena hišo prizadel še en plaz blata. Zdaj bo najprej potrebno počistiti okolico hiše, nato bodo nadaljevali z intervencijsko sanacijo spodnjega dela brežine. V nadaljevanju pa bo po besedah županje potrebno pripraviti projekt sanacije celotnega hriba nad hišo. Sicer pa je močan veter konec tedna podiral drevesa tudi na območju Olševe, zemeljski plaz pa je zasul cesto proti Ježevem. Večji plaz je v noči s petka na soboto zasul tudi cesto iz Črne proti Topli, ki je že prevozna, a bo, kot je pokazal današnji pregled terena, potrebna večja sanacija območja, je še povedala.