Prižgali zeleno luč pogajanjem z Madžari o drugem tiru

Odbor DZ za zunanjo politiko je sprejel sklep, s katerim je pogajalski skupini oz. ministrstvu za infrastrukturo dal zeleno luč za pogajanja z Madžarsko o sodelovanju pri projektu drugi tir. Večji del opozicije in koalicija sicer glede načrtovanega sodelovanja ostajata na različnih bregovih. Neuradno izhodišča predvidevajo, da bi Madžarska kot družbenica v projekt vstopila z 200-milijonskim kapitalskim vložkom v 2TDK. Slovenija bi v zameno za vložek Madžarski pomagala tudi pri pridobivanju zemljišča v Luki Koper ali ob njej.

Pobuda za sklenitev sporazuma med Slovenijo in Madžarsko o sodelovanju pri izgradnji in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača-Koper je označena z oznako interno, zato so jo člani odbora na današnji seji obravnavali za zaprtimi vrati. "Sklep je bil sprejet. Razprava je bila dokaj kratka, predstavnik ministrstva za infrastrukturo je podal vse vsebinske odgovore na zastavljena vprašanja, je pa zadeva pričakovano ostala na dveh bregovih," je to točko seje strnila predsednica odbora iz vrst SMC Monika Gregorčič.

Kot je pojasnila, pa to še ne predstavlja pravne podlage za"neko zavezujoče dogajanje". "Gre za nek okvir in zeleno luč, da se lahko začnejo vsebinska pogajanja na osnovi izhodišč, ki so bila opredeljena v gradivu," je pojasnila. O izidu glasovanja Gregorčičeva ni govorila, saj je tudi to podatek interne narave, je pojasnila. So pa bili, kot je dejala, že na odprtem delu seje izpostavljeni"postopkovni manevri"za umik oz. prestavitev točke, pa tudi pobuda za odpravo oznake interno. "Nič od tega ni bilo skladno s poslovnikom, zakonom o tajnih podatkih ali z notranjim odlokom DZ o varovanju tajnih podatkov, zato to tudi ni bilo dano na glasovanje,"je še dejala in dodala, "da je sklep merodajen zato, da ima pogajalska skupina oz. ministrstvo zeleno luč za nadaljnje postopke in pogajanja".

Matični odbor prižgal zeleno luč pogajanjem z Madžari o drugem tiru.

Neuradno: Madžarska bi v projekt vstopila z 200-milijonskim kapitalskim vložkom v 2TDK Izhodišča, ki jih je neuradno pridobila STA, predvidevajo, da bi Madžarska kot družbenica v projekt vstopila z 200-milijonskim kapitalskim vložkom v projektno podjetje 2TDK. Dobiček bi se začel izplačevati, ko bi začel drugi tir obratovati, torej predvidoma leta 2027. Donos na vložek ne bi bil zagotovljen, letni izplačani dobiček pa ne bi smel presegati treh odstotkov osnovnega kapitala družbe. Slovenija bi v zameno za kapitalski vložek Madžarski pomagala tudi pri pridobivanju zemljišča v Luki Koper ali ob njej. O pobudi je že prejšnji teden na željo opozicijskih SAB, Levice, LMŠ in SD razpravljala komisija za nadzor javnih financ. Iz vrst opozicije so pozvali, naj se država ne odreče strateški infrastrukturi, minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec in koalicija pa so tedaj izpostavili, da brez zalednih držav ne bo želenega razvoja Luka Koper. Sodelovanju Madžarov ostro nasprotuje tudi Sindikat žerjavistov pomorskih dejavnosti Luke Koper, kjer so med drugim zapisali, da luki že tako primanjkuje površin, zato je podarjanje zemlje madžarskemu premierju Viktorju Orbanu absurdno.