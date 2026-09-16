Prižgimo srečno zvezdo živalim v stiski

Akcija bo potekala od 11. septembra do 4. oktobra 2026 v vseh 33 poslovalnicah Mr.Pet po Sloveniji in v njihovi spletni trgovini. Tudi letos bo Mr.Pet količino zbrane donacije podvojil, s čimer bo vsak prispevek dobil še večjo težo.

Ko se srečne zvezde prižgejo skupaj

Živali, ki ostanejo brez doma, pogosto potrebujejo pomoč na več področjih. Poleg varnega zavetja jim je treba zagotoviti kakovostno hrano, nego, zaščito pred zajedavci in veterinarsko oskrbo. Pri tem imajo pomembno vlogo lokalna društva in zavetišča, ki vsak dan skrbijo za živali v stiski. Zbiralna akcija Pod srečno zvezdo je zato priložnost, da jim pri tem pomagamo tudi vsi mi. Vsakdo lahko prispeva po svojih močeh – z vrečko hrane, priboljški ali drugimi potrebščinami, ki jih živali potrebujejo. Posebnost akcije ostaja enaka kot lani. Mr.Pet bo namreč količino zbrane donacije podvojil, kar pomeni, da bo pomoč, ki jo zberejo skupaj z obiskovalci trgovin in spletne trgovine, še večja. Vsaka donacija bo tako prispevala k temu, da bo več živali deležnih kakovostne oskrbe in boljših pogojev za življenje. Lanska akcija je pokazala, koliko lahko dosežemo, ko stopimo skupaj. Zbrali so namreč izjemnih 29 ton hrane in opreme, letošnji cilj pa je pomagati še več živalim. Prav zato v Mr.Pet vabijo vse ljubitelje živali, da se tudi letos pridružijo akciji in s svojim prispevkom pomagajo prižgati čim več srečnih zvezd.

Kako lahko pomagate?

V času akcije boste v vsaki od poslovalnic Mr.Pet našli posebne košare za donacije, v katere boste lahko odložili izdelek oz. izdelke, ki jih želite podariti živalim v stiski. Štejejo pa tudi nakupi preko spleta: v spletni trgovini Mr.Pet namreč lahko izberete enega od donacijskih paketov in tako prispevate k polnejšim skledam živali v zavetiščih in društvih. Spletna naročila, ki bodo vsebovala vsaj en donacijski paket, bo Mr.Pet v času trajanja akcije nagradil tudi z brezplačno dostavo. Več informacij o akciji in možnostih doniranja je na voljo na spletni strani Mr.Pet .

Pomoč, ki pomeni več kot le donacijo