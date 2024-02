Prizidek infekcijske klinike: ministrstvo zanika odgovornost za zamude

Na ministrstvu za zdravje so poudarili, da je investitor pri projektu gradnje prizidka infekcijske klinike Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana Urad za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu, ki je organ v sestavi ministrstva. Na strani urada so izpolnjeni vsi pogoji za takojšen začetek gradnje prizidka. Za gradnjo je pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje, zagotovljena so finančna sredstva, uspešno je zaključeno javno naročilo in podpisana pogodba z izbranim izvajalcem, so navedli.

Ob tem so pojasnili, da si vseskozi prizadevajo za izvršitev investicije v načrtovanih časovnih in finančnih okvirjih. Pri izvajanju investicij je ključnega pomena skrbno načrtovanje. Kakršnokoli spreminjanje odločitev med samo izvedbo lahko predstavlja veliko težavo pri doseganju časovnih mejnikov in tudi obvladovanju stroškov gradnje, so opozorili.