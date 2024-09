Prizidek Osnovne šole Stična financiral neznani dobrotnik

Letos je začetek jeseni že zadišal po zimi in to ne samo zaradi hladnejšega vremena. V Ivančno Gorico je celo Miklavž očitno prišel zelo zgodaj, kajti tamkajšnji otroci so dobili neverjetno darilo: nov prizidek osnovne šole. S svojim denarjem, več kot tri milijone in pol, ga je zgradil neznani dobrotnik. Zveni neverjetno, a v novih učilnicah učenci že nabirajo znanje. Toda ali je prav, da morajo za takšne stvari seči v žep posamezniki?