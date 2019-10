Priznala, da si je sposodila denar, namenjen Galu

Očitki in opozarjanja na netransparentnost poslovanja društva Maus, ki zbira denar za dečka Gala, so se kot kaže izkazali za resnične. Galova mama je danes namreč odšla na policijsko postajo in ovadila predsednico društva Maus Natašo Švikart. To so potrdili tudi na PU Maribor. Kot so povedali, so danes prejeli prijavo zoper enega od humanitarnih društev. "Policisti bodo prijavo proučili in zbrali potrebna obvestila, nato pa bodo pristojnemu okrožnemu državnemu tožilstvu posredovali ugotovitve v skladu z določili Zakona o kazenskem postopku," so sporočili.