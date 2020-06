Priznala, da sta sprejemala podkupnine na tehničnih pregledih

Že leta 2017 je bilo zaradi podkupovanja na omenjenih tehničnih pregledih obsojenih več oseb, tako zaposlenih kot posameznikov, ki so plačevali, da so s svojimi sicer tehnično neustreznimi vozili opravili tehnični pregled. V tokratnem primeru je dajanja oziroma prejemanja podkupnin obdolženih 14 oseb, dva zaposlena na tehničnih pregledih in 12 oseb, ki so dvojici dajali manjše podkupnine v zameno za to, da so jim pogledali skozi prste, ker njihova vozila niso bila tehnično ustrezna.