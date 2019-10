Priznani slovenski glasbeniki ustvarili slovensko različico melodije Mastercard

Tudi domači glasbeni ustvarjalci so sprejeli izziv in ustvarili slovensko melodijo Mastercard; ameriško različico je znan slovenski producent Dejan Radičević personaliziral in pri tem upošteval slovensko glasbeno tradicijo ter ljudska glasbila. Posebno mesto v melodiji ima harmonika, ki preizkuša meje med slovensko folkloro in sodobnostjo. Pri ustvarjanju so sodelovali priznana citrarka Tanja Zupanc, tolkalka Petra Vidmar, priljubljena slovenska pevka Neisha, svetovni prvak v diatonični harmoniki Anže Krevh in znan slovenski klarinetist Boštjan Gombač, ki je del melodije zaigral na rekonstrukcijo najstarejšega glasbila na svetu – piščal Babja kost, najdena leta 1995 v jami Divje babe pri Cerknem. Poleg omenjenih so uporabljena še glasbila, ki predstavljajo pomemben del slovenske kulture: kitara, klarinet, kontrabas in tuba. Na ta način skladba postane poslovenjena, duhovita in nedolgočasna ter še vedno moderna in prilagojena današnjemu času.