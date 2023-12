Priznanja za junake, ki so v poplavah reševali življenja in premoženje ljudi

Policija in notranje ministrstvo sta se na proslavi zahvalila junakom iz vrst Policije, ki so v poplavah reševali življenja in premoženje ljudi. "Našim junakom smo se zahvalili za njihova dejanja in jim podelili medalje Policije za požrtvovalnost ter plakete ministrstva za izjemno strokovno delo, izjemne zasluge in dosežke pri širjenju varnostne kulture v času uničujočih poplav v Sloveniji ter za posebne prispevke h krepitvi ugleda ministrstva," so sporočili s Policije. Medalje je prejelo 59 posameznikov.

Pretekli avgust se bo v zgodovino zapisal po katastrofalnih poplavah in plazovih, ki so prizadeli našo državo. A kot poudarjajo na Policiji, se bo ta mesec v naše spomine zapisal tudi kot čas, ki so ga zaznamovala "hvalevredna dejanja, s katerimi so posameznice in posamezniki izkazali svojo požrtvovalnost". "Našim junakom smo se tako zdaj zahvalili za njihova dejanja in jim podelili medalje Policije za požrtvovalnost ter plakete ministrstva za izjemno strokovno delo, izjemne zasluge in dosežke pri širjenju varnostne kulture v času uničujočih poplav v Sloveniji ter za posebne prispevke h krepitvi ugleda ministrstva," so po podelitvi priznanj sporočili s Policije.

"Policija je kot organ med prvimi, ki se odzove ob kriznih dogodkih," je v uvodnem nagovoru poudaril namestnik generalnega direktorja policije Igor Ciperle. "Kako pomembna je njena vloga, se izkaže prav v trenutkih največje nemoči. 'Najprej smo reševali življenja, to je bila naša glavna naloga.' To so besede, ki sem jih slišal in ki najiskreneje povzamejo bistvo dogajanja v prvih avgustovskih dneh," je dejal. Policistom in občanom se je zahvalil, ker so z neprehodnih in neprevoznih območij s helikopterjem reševali ljudi, s čolni pomagali evakuirati ujete občane, z živo verigo čez deročo vodo varno prepeljali prebivalce, izvajali cestne zapore, vzpostavljali telekomunikacijske povezave in storili še vse drugo, kar je bilo potrebno za varnost ljudi, pa tudi živali in premoženja. Reševali iz zraka, organizirali humanitarne prevoze, izvajali 'živo verigo' Medalje Policije za požrtvovalnost je prejelo 59 posameznikov. Policist Robert Bezamovski (Policijska postaja Laško) je priznanje prejel, ker je bil koordinator med civilno zaščito, policijo, gasilci in reševalci, požrtvovalno pomagal gasilcem pri reševanju tujega premoženja, fizično urejal promet, usklajeval delo mestnih redarjev ter pomagal delavcem komunale in gasilcem pri prestavljanju cestnih zapor.

Policisti Matej Brajnik (Sektor splošne policije), Matjaž Černuta (Policijska postaja Bovec), Marko Gačnik (Policijska postaja Kranjska Gora), Darko Krapež (Policijska postaja Ajdovščina), Aleš Paradiž (Policijska postaja Ruše), Matej Cvetko, Gregor Hajdenkumer, Robert Hočevar, Tadej Jerman, Matjaž Jurjevec, Bojan Kos, Matjaž Kovič, Tomaž Lovrenčič, Gorazd Matić, Aleš Mlekuž, Tanja Novak, Mišel Oblak, Jure Olaj, Igor Podjed, Primož Škufca, Breda Šprajcar, Aleš Štupica, Nejc Travner, Gregor Vajzman, Tomaž Vinazza, Igor Zrinski, Srečko Žagar in Vanči Žnidaršič (Letalska policijska enota) so priznanje prejeli, ker so v času neurij in najhujše naravne nesreče v zgodovini Slovenije kot del posadke v najzahtevnejših okoliščinah uspešno reševali življenja in premoženje ljudi. Policista Tilen Brajnik in Tomaž Paradiž (Policijska postaja vodnikov službenih psov Celje) sta zaradi neprevoznosti cest več dni ostala v službi in vestno skrbela za službene pse ter nudila pomoč policistom pri varovanju ljudi in premoženja, policist Janez Centrih (Policijska postaja Mozirje) je medtem s svojim hitrim odzivom in spretnim iskanjem prevoznih poti do bolnišnice rešil življenje dveletnemu dečku, ki se je zastrupil, policist Bojan Donko (Policijska postaja Dravograd) pa se je zaradi neprevoznih cest samoiniciativno peš podal na dolgo pot v službo in več dni zapored nesebično pomagal ljudem.

Policisti Antonio Jeseničnik, Aleš Resnik, Robert Drolc in Milan Kojadinović (Policijska postaja Medvode), Matic Frelih in Matej Skočir (Policijska postaja Ljubljana Šiška), kandidata za policista Kristijan Ribič in Matjaž Vrečič (Višja policijska šola) ter Matija Kalan (občan z območja Policijske uprave Ljubljana) so z reševanjem v avtomobilih ali stavbah ujetih ljudi, reševanjem premoženja, zagotavljanjem varnosti in predvsem s postavitvijo žive verige tvegali svoja življenja, da so rešili življenja drugih. Policist Peter Kodrun (Policijska postaja Mozirje) je skupaj s tastom samoiniciativno uredil popravilo vodovoda do njihovega naselja, požrtvovalno reševal predmete, ki jih je deroča voda odnašala iz poplavljenih hiš, sosedu dostavil hrano in vodo ter gibalno ovirani sosedi pomagal na varno. Policist Gorazd Krajnc (Sektor prometne policije) je z delovnimi stroji, tovornim vozilom in orodjem prostovoljno več dni zapored odpravljal posledice poplav in za sovaščane zbiral hrano, pijačo, orodje in druge osnovne dobrine. Policist Aleš Krenk (Sektor za gospodarsko kriminaliteto) je pomagal pri zbiranju različnega materiala za odpravljanje posledic ujme in tri hiše obvaroval pred vdorom vode.

Policist Alojz Kuplen (Policijska postaja Ravne na Koroškem) je pomagal pri reševanju premoženja ljudi, sodeloval pri organiziranju in opravljanju humanitarnih prevozov ter zagotavljanju osnovnih dobrin oškodovanim ljudem in uspešno usklajeval aktivnosti različnih služb. Policist Franc Marolt (Sektor uniformirane policije) pa je sosedom pomagal reševati premoženje, organiziral pomoč več prizadetim v poplavah in podal več koristnih predlogov pri odpravljanju posledic ujme. Medaljo Policije sta prejela tudi policista Sebastian Mohorič in Damir Urek (Sektor splošne policije), ker sta poleg pomoči sodelavcu organizirala in nudila pomoč več prebivalcem iz prizadetih regij, policist Sašo Ocvirk pa, ker je kot član helikopterske posadke in reševalec letalec v času poplav reševal življenja in nudil pomoč prizadetim v poplavah. Policista Matija Ozimic in Damjan Vidmar (Policijska postaja Ravne na Koroškem) sta pomagala pri reševanju ljudi in njihovega premoženja ter organiziranju in spremljanju humanitarnih prevozov, pa tudi pri zagotavljanju osnovnih dobrin oškodovanim na poplavljenem območju. Priznanja so poleg policistov prejeli tudi pogumni občani Boštjan Pahovnik in Franček Strmčnik (občana z območja Policijske uprave Celje) sta s pogumnim reševanjem po vrvi čez deročo reko rešila 16 oseb. Policist Marko Peter (Policijska postaja Mozirje) je medaljo medtem prejel, ker je samoiniciativno organiziral reševanje oseb, ki jim je voda uničila domove, in njihovega premoženja, organiziral, da se je z gradbenim strojem očistila pot v smeri Avstrije in so se iz te smeri lahko prebili reševalci, ter pomagal vzpostaviti delovanje oddajnikov za vzpostavitev komunikacije med Koroško in preostalim delom Slovenije, policist Igor Šegel (Sektor kriminalistične policije) pa zato, ker je reševal vozila, opremo in druga materialno-tehnična sredstva, priskočil na pomoč prebivalcem od plazu zasutega naselja ter fotografiral stanje na terenu in s tem pomembno pomagal civilni zaščiti pri odpravljanju posledic plazu.

Policist Andrej Špruk (Postaja prometne policije Ljubljana) je medtem aktivno sodeloval pri odpravi posledic v več poplavljenih objektih, čeprav so poplave prizadele tudi njega, policist Andrej Uršič (Sektor za operativno-tehnične sisteme) je vzpostavil zaradi ujme prekinjeno radijsko in mobilno komunikacijo ter s tem omogočil, da so bili ljudje in interventne službe ponovno povezani, policist Aleš Vrabič (Policijska postaja Dravograd) pa se je zaradi neprevoznih cest samoiniciativno izpostavil nevarni vožnji po gozdnih vlakah s štirikolesnikom in tako odhajal na delo ter nesebično pomagal ljudem pri odstranjevanju posledic plazov in poplav. 'Vaš pogum je bil v tistih težkih dneh zares neverjeten in za vse nas navdihujoč' Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar je podelil plakete ministrstva za izjemno strokovno delo, izjemne zasluge in dosežke pri širjenju varnostne kulture v času uničujočih poplav v Sloveniji ter za posebne prispevke h krepitvi ugleda ministrstva. Policijske patrulje na Koroškem, v Zgornji Savinjski dolini, na Gorenjskem, v Medvodah, na Kamniškem in v širši okolici Ljubljane so že ponoči 4. avgusta poročale o razlitju vodotokov, zaprtju cest, številnih poplavljenih objektih in sodelovanju z gasilci ter Civilno zaščito v intervencijah, a prava razsežnost vodne katastrofe se je pokazala šele zjutraj.

"Številni ljudje so ostali ujeti v poplavljenih hišah in vozilih, mnogi odrezani od sveta in pomoči potrebni. Takoj zjutraj sta na pomoč poletela oba policijska helikopterja z ekipo Gorske enote policije in reševalci, ki so kljub slabi vidljivosti, dežju in zahtevnim vremenskim razmeram začeli reševanje ljudi," je v nagovoru dejal Poklukar ter poudaril, da so mnogi pogumni posamezniki znotraj notranjega ministrstva, Policije in inšpektorata za notranje zadeve v tistih dneh reševali življenja ljudi in njihovo premoženje. "S svojo požrtvovalnostjo so poskrbeli tudi, da je delovala kritična infrastruktura," je poudaril.

"V tistih dneh se je med vsemi nami rodila tudi solidarnostna akcija Dam za dom, ki smo jo kot ministrstvo pripravili skupaj s Policijskim sindikatom Slovenije in Sindikatom policistov Slovenije ter policijskimi stanovskimi organizacijami ob pomoči Zveze prijateljev mladine Slovenije," je dejal. Še posebej pa je ponosen, ker so vsi prisotni, skupaj s civilno zaščito, gasilci, reševalci in pripadniki Slovenske vojske rešili na desetine življenj ljudi ter zavarovali njihovo premoženje. "Za to vam iskreno čestitam in se vam tudi osebno zahvaljujem." "Pogum vseh vas je bil v tistih težkih dneh zares neverjeten in za vse nas navdihujoč, mnogokrat samoiniciativen v obliki medsosedske pomoči, pomoči v skupnosti, v kateri živimo, ali pomoči potrebnim sodelavkam in sodelavcem, pogosto pa tudi v sestavih prostovoljnih gasilcev, reševalcev ter občinskih štabov Civilne zaščite," je še dodal. Po ministrovih besedah pa smo s tem znova dokazali, da znamo držati skupaj. "Kot sodelavci, kot narod in kot država." Prejemniki plaket ministrstva Na proslavi so podelili tudi plakete ministrstva za izjemno strokovno delo, izjemne zasluge in dosežke pri širjenju varnostne kulture v času uničujočih poplav v Sloveniji ter za posebne prispevke h krepitvi ugleda ministrstva. Med prejemniki sta bili tudi letalska policijska enota, ker je med poplavami z reševalnimi in obveščevalnimi aktivnostmi odigrala eno najpomembnejših vlog, ter gorska enota policije, ker so bili njeni člani del helikopterskih posadk, ki so med nalivi, strelami in v vetru s poplavljenih in nedostopnih območij iz zraka reševali ljudi in njihovo premoženje, pa tudi živali.

Plaketo so prejele tudi štiri policijske uprave. Policijska uprava Celje, ker so bili policisti in drugi zaposleni med poplavami vseskozi na razpolago vodstvom policijskih enot s poplavnih območij ter jim pomagali pri organizaciji policijskih sil na terenu in zagotavljanju kadrov iz drugih policijskih enot. Pomagali so tudi pri organiziranju spremstev konvojev tujih sil mednarodne civilne zaščite in s tem pripomogli, da so prišle na kraj poplav varno in v čim krajšem mogočem času.

Policijska uprava Kranj, ker je od začetka poplav izvajala vse aktivnosti za varnost ljudi in premoženja na prizadetih območjih. Aktivno so sodelovali z lokalno skupnostjo, gasilci in civilno zaščito, s svojo prisotnostjo in neposredno pomočjo na prizadetih območjih pa učinkovali pomirjujoče na prebivalce. Policijska uprava Ljubljana, ker je skupaj s policijskimi postajami ves čas izvajala vse aktivnosti za varnost ljudi in premoženja na prizadetih območjih. Policisti so vseskozi sodelovali s predstavniki lokalnih skupnosti in civilne zaščite. Uprava je prerazporejala policiste in jih iz drugih enot usmerjala na prizadeta območja, kjer so opravljali nadzor nad varnostjo ljudi in premoženja ter preprečevali izvrševanje kaznivih dejanj. Pa tudi Policijska uprava Murska Sobota, ker so bile vse njene aktivnosti usmerjene k varovanju ljudi in premoženja na prizadetih območjih.

