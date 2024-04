Priznanje Palestine podpira koalicijska večina

Stranka, ki najbolj konsistentno podpira priznanje neodvisne Palestine, je Levica. Kot so spomnili v odgovoru na vprašanja STA, so namreč prvo pobudo za priznanje Palestine vložili že pred desetletjem.

Slovenski in španski premier sta konec marca ob robu vrha EU skupaj s kolegoma iz Irske in Malte sprejela skupno izjavo, v kateri so izrazili pripravljenost priznati Palestino, ko bo to lahko učinkovito in bodo okoliščine primerne.

Priznanje vidijo kot enega izmed načinov, "kako obvarovati prebivalstvo Palestine pred državnim terorizmom izraelske okupacije", zato v luči trenutnih razmer na Bližnjem vzhodu podpirajo čimprejšnje priznanje, četudi bi to pomenilo, da Slovenija prizna Palestino sama.

V skladu s stališči predsednika vlade priznanje podpira tudi njegova stranka Gibanje Svoboda. Kot so sporočili za STA, tudi v Svobodi takšno potezo vidijo kot izraz podpore "izmučenemu in nezaščitenemu palestinskemu narodu", s čimer bi poslali sporočilo, "da se ne strinjamo, da se Izrael tako neusmiljeno znaša nad njimi". Menijo, da bi bilo treba palestinsko državo priznati, ko "bo to imelo največji učinek in bo pozitivno prispevalo k razmeram na Bližnjem vzhodu".

V SD so podobnega mnenja in delijo prepričanje z zunanjo ministrico Tanjo Fajon, ki je bila do nedavnega tudi predsednica stranke. Podpirajo njena prizadevanja, da Slovenija "vodi proces priznanja v skupini najbolj naprednih držav in med prvimi prizna neodvisno in samostojno državo Palestino," so še zapisali.

Vse koalicijske stranke želijo, da Slovenija v Združenih narodih podpre predlog za včlanitev Palestine v to svetovno organizacijo.

NSi zagovornica rešitve dveh držav

Vprašanje priznanja Palestine so danes komentirali tudi v opozicijski NSi, kjer tej ideji za zdaj niso naklonjeni. Kot je povedal podpredsednik stranke Janez Cigler Kralj, je NSi dolgoročno zagovornica rešitve dveh držav, a so mnenja, da priznanje v trenutnih razmerah ne bi prineslo ničesar.

Na tiskovni konferenci s Ciglerjem Kraljem je govorila tudi evropska poslanka Ljudmila Novak, ki je poudarila, da je najprej treba doseči premirje na območju Gaze. Ob tem je povedala, da se je treba vprašati, kdo so voditelji v Gazi. "Ali je to Hamas? Zagotovo teroristična organizacija to ne more biti," je še dejala evroposlanka.

SDS, ki na vprašanja STA glede morebitnega priznanja Palestine še ni podala odgovorov, je v preteklosti zavzemala podobna stališča kot NSi. Njen predsednik in nekdanji premier Janez Janša pa je nedavno na omrežju X zapisal, da bo v primeru zmage po naslednjih volitvah poskrbel, da Slovenija umakne priznanje Palestine.

Ob tem je dodal, da morajo najprej "palestinska 'gibanja' priznati Izrael in se zavezati mirnemu sobivanju", šele nato pa bi se bil pripravljen pogovarjati o priznanju Palestine. Še pred tem je novembra lani komentiral, da bi priznanje Palestine v tem trenutku pomenilo "priznanje teroristične organizacije Hamas".