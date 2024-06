Priznanje Palestine: 'Vlada naj prekliče protipravno odločitev'

Podpisniki izjave, naslovljene s "Pravni in zunanjepolitični škandal" so Igor Bavčar, Franci Feltrin, Vitomir Gros, Janez Janša, Dr. Tone Jerovšek, Jelko Kacin, Slavko Kmetič, Andrej Magajna, Igor Omerza, Alojz Peterle in Dr. Dimitrij Rupel .

Uvodoma so spomnili, da je 4. junija Državni zbor sredi političnih polemik, proceduralnih zapletov in nesporazumov, sklepal o priznanju Palestine kot neodvisne in suverene države in ob tem poudarili, da je prišlo do kršitve 184. člena poslovnika Državnega zbora. Po sklepu vlade 9. maja naj bi DZ priznal Palestino "v mejah iz leta 1967 ali v katerih koli drugih mejah, dogovorjenih med Izraelom in Palestino ob nadaljnjem napredku glede dogovora o premirju v Gazi in izpustitvi talcev ter ob nadaljnjih reformnih prizadevanjih in opolnomočenju palestinske oblasti s ciljem rešitve dveh držav".

Kot pojasnjujejo, so kot zagovorniki slovenske osamosvojitve zagovarjali in zagovarjajo enaka merila za vse narode, ki si ob izpolnjevanju pogojev mednarodnega prava prizadevajo ustanoviti svojo državo. Vendar pa ob tem izpostavljajo, da je problem Palestine, do neke mere pa tudi Izraela, v tem, da bolj kot slovensko priznanje potrebujeta medsebojno priznanje in konec sovražnosti, ki jih vsebuje npr. 'Palestina od Jordana do morja!'.