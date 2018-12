Priznanja za face leta podelili otrokom, ki svet spreminjajo na bolje 

V Lutkovnem gledališču Ljubljana so prvič podelili priznanja za face leta. Gre za priznanje otrokom, ki izstopajo in so vir navdiha tako mladim kot odraslim in ki svet spreminjajo na bolje. Izbor je opravil spletni časopis za mlade Časoris pod pokroviteljstvom Zveze prijateljev mladine in predsednika države Boruta Pahorja.