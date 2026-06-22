Priznanje za življenjsko delo v diplomaciji Dimitriju Ruplu

Ob 35. obletnici samostojne Slovenije bo dolgoletni zunanji minister Dimitrij Rupel prejel priznanje za življenjsko delo v diplomaciji. Kot so ob tem poudarili na ministrstvu za zunanje in evropske zadeve, je Rupel "odigral ključno vlogo pri osamosvojitvi Slovenije, njenem mednarodnem priznanju in njeni pomembni uveljavitvi v mednarodni skupnosti".

Rupel je sicer mesto zunanjega ministra zasedal kar šestkrat, in sicer med leti 1990 in 1992 ter med leti 2000 in 2008. Bil je prvi zunanji minister po osamosvojitvi Slovenije, nazadnje pa je sedel v prvi vladi Janeza Janše. Med leti 1997 in 2000 je zasedal tudi mesto slovenskega veleposlanika v ZDA.

Objavil je tudi številne knjige in članke o političnih in diplomatskih problemih. Je avtor mnogih leposlovnih, družboslovnih in knjig o mednarodnih vprašanjih.

Novi zunanji minister Tone Kajzer mu bo to najvišje priznanje podelil v torek ob 14. uri.

Minister to priznanje podeljuje posameznikom, ki so s svojim dolgoletnim in izjemnim delom pomembno prispevali k razvoju slovenske diplomacije ter krepitvi mednarodnega ugleda Republike Slovenije.