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Slovenija

Priznanje za življenjsko delo v diplomaciji Dimitriju Ruplu

Maribor, 22. 06. 2026 09.21 pred 1 uro 1 min branja 5

Avtor:
M.P.
Jernej Štromajer in Dimitrij Rupel

Prvi slovenski zunanji minister in nekdanji slovenski veleposlanik v ZDA Dimitrij Rupel bo prejel priznanje za življenjsko delo v diplomaciji.

Ob 35. obletnici samostojne Slovenije bo dolgoletni zunanji minister Dimitrij Rupel prejel priznanje za življenjsko delo v diplomaciji. Kot so ob tem poudarili na ministrstvu za zunanje in evropske zadeve, je Rupel "odigral ključno vlogo pri osamosvojitvi Slovenije, njenem mednarodnem priznanju in njeni pomembni uveljavitvi v mednarodni skupnosti".

Rupel je sicer mesto zunanjega ministra zasedal kar šestkrat, in sicer med leti 1990 in 1992 ter med leti 2000 in 2008. Bil je prvi zunanji minister po osamosvojitvi Slovenije, nazadnje pa je sedel v prvi vladi Janeza Janše. Med leti 1997 in 2000 je zasedal tudi mesto slovenskega veleposlanika v ZDA.

Objavil je tudi številne knjige in članke o političnih in diplomatskih problemih. Je avtor mnogih leposlovnih, družboslovnih in knjig o mednarodnih vprašanjih.

Novi zunanji minister Tone Kajzer mu bo to najvišje priznanje podelil v torek ob 14. uri.

Minister to priznanje podeljuje posameznikom, ki so s svojim dolgoletnim in izjemnim delom pomembno prispevali k razvoju slovenske diplomacije ter krepitvi mednarodnega ugleda Republike Slovenije.

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KOMENTARJI5

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lcePower
22. 06. 2026 11.16
Spodobi se in je pravicno... Fajonko pa v zapor
Odgovori
0 0
Apbijd
22. 06. 2026 11.09
Izobrazil se na židovski univerzi...se govori,da je vodja projekta uničenja bratstva in edinstva,
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+1
1 0
manga
22. 06. 2026 10.43
Samo Jelko Kacin je večji lažnivec kot Rupsi...
Odgovori
+2
2 0
Aijn Prenn
22. 06. 2026 10.42
A to mu je podelila že prejšnja vlada al sedanja?? Malo dvomim, da je dr. Janez pozabil na tisti poglobljen opis.
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+1
1 0
Darko32
22. 06. 2026 10.18
RUPEL si zasluži priznanje in prav je tako, da mu je podeljeno, saj z svojim kulturnimi debatami podprtimi z strokovnimi in drugimi argumenti je pokazal, da smo Slovenci kulturen narod. Žal pa nam nekateri z BALKANSKO in hostarsko ideologijo delajo sramoto. Zato vse čestitke za pravilno in strokovno odločitev.
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-4
2 6
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