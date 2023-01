Priznanje Združenja Manager za življenjsko delo prejel Ivo Boscarol

Kot osrednja govornica je na dogodku nastopila predsednica republike Nataša Pirc Musar , ki je čestitala vsem današnjim prejemnikom priznanj Združenja Manager. Od podjetnikov pričakuje, da bodo naše gospodarstvo vodili v povečevanje dodane vrednosti, in to na trajnostni način, ne na račun okolja.

"Res sem počaščen, malo pa tudi presenečen, da me je Združenje Manager izbralo za to priznanje. Nikdar namreč nisem bil član združenja in tudi svoje vodenje sem zasnoval na mogoče malo drugačnih kriterijih, kot so standard v tem našem krutem poslovnem svetu," je po prejemu priznanja komentiral Boscarol.

"Ker je s svojimi dejanji zgled inovativnosti, prodornosti, uspeha in odličnega vodenja, mu Združenje Manager podeljuje 21. priznanje za življenjsko delo na področju menedžmenta," so navedli.

Boscarol je aprila lani Pipistrel prodal ameriškemu podjetju Textron. Boscarol in njegova hčerka Taja Boscarol sta del kupnine v višini 25 milijonov evrov namenila Občini Ajdovščina za izgradnjo novega zdravstvenega doma Ajdovščina, helikopterskega reševalnega centra in hortikulturne ozelenitve mesta in okolice.

"Znamko Pipistrel je Boscarol spremenil v sinonim drznosti, inovativnosti in podjetnosti, njegovi uspehi pa so tako podjetje kot tudi Slovenijo proslavili po celotnem svetu. S svojim prebojnim delom, velikim srcem in občutkom za sočloveka se je v družbi uveljavil ne le kot izjemen podjetnik, temveč tudi kot izjemen posameznik," so poudarili v združenju.

"Nagrade so priznanje za uspeh, z njimi kot stanovska organizacija sporočamo, kaj je dobro ter kaj spodbujamo in cenimo pri svojih podjetnicah in podjetnikih. Predvsem pa so nagrade podeljene tistim, ki so živ dokaz in sporočilo, kako se dosega uspešne rezultate na pravi način," povedal zbranim.

Priznanje artemida tokrat v roke Tanje Blatnik in Babett Stapel

Priznanje artemida, ki ga združenje podeljuje menedžerkam, ki so prebile stekleni strop in prvič prevzele najvišjo vodstveno funkcijo v organizaciji, gre tokrat v roke generalne direktorice romunske družbe Euroins Asigurare Tanje Blatnik in poslovodne direktorice družbe Fraport Slovenija Babett Stapel.