Prizori, ki jih še dolgo ne bomo pozabili

Zaradi poplav so pred tremi leti veljale izredne razmere. Iz vrtcev so s traktorji reševali otroke. Voda je odnašala hiše, ceste, mostove, po državi so odzvanjale sirene. Ohromljen je bil cestni in železniški promet. Ujete prebivalce so s streh reševali s helikopterji, po vsej državi so stekle evakuacije. Zbrali smo nekaj najbolj pretresljivih prizorov, ki jih še dolgo ne bomo pozabili.