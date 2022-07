Prizori nesreč vplivajo na psihosocialno zdravje policistov in gasilcev

Na gorenjski avtocesti, med priključkoma Brnik in Kranj vzhod, se je v petek v zgodnjih jutranjih urah zgodila huda prometna nesreča, na žalost z dvema smrtnima žrtvama. Voznica je tako močno trčila v ograjo, da se je avtomobil prevrnil, sopotnik je padel iz avtomobila na nasprotno vozišče, tam pa je vanj trčila še voznica, ki je pravilno vozila v smeri Karavank. Sopotnik, ki ga je vrglo iz avtomobila, naj ne bi uporabljal varnostnega pasu. Tako voznica kot sopotnik, oba državljana Srbije, sta umrla na kraju nesreče, intervencija pa je potekala kar sedem ur. Zaradi pretresljivih prizorov na terenu so policistom in gasilcem po intervenciji nudili tudi psihosocialno pomoč.

