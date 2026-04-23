Pro Plus prejel priznanje za dolgoletno medijsko podporo programu Veriga dobrih ljudi

Program Veriga dobrih ljudi je namenjen celostni pomoči družinam z mladoletnimi otroki, ki živijo v revščini. Združuje materialno in finančno pomoč, pravno ter psihosocialno podporo, hkrati pa krepi življenjske in starševske kompetence za dolgoročno stabilnost družin. Skozi program je bilo doslej podprtih že več sto družin, strokovne ekipe pa vsako leto opravijo številne terenske obiske in več sto ur neposredne pomoči.

Sicer se sodelovanje Pro Plus z Zvezo Anita Ogulin & ZPM začelo že pred Verigo dobrih ljudi. V okviru projekta Mali koraki za velik cilj so med letoma 2013 in 2015 z zbranimi sredstvi pomagali socialno ogroženim družinam pri plačevanju položnic. Skupaj so podprli tudi Krizni center za otroke in mladostnike Palčica. Ob prejemu priznanja je izvršna direktorica Pro Plusa Stella Litou izpostavila vlogo medijev pri soustvarjanju družbe: "Mediji ne le odražajo družbenega dogajanja, temveč družbo tudi soustvarjajo. S partnerstvi, kot je Veriga dobrih ljudi, ustvarjamo prostor za zgodbe, ki bi sicer ostale preslišane, ter skrbimo, da so predstavljene dostojanstveno in spoštljivo. Z empatijo in odgovornim pripovedovanjem lahko ljudi spodbudimo k dejanjem." Litou je dodala, da so skupaj z Zvezo Anita Ogulin & ZPM v času sodelovanja zbrali 4,2 milijone evrov finančne pomoči, pomagali med 700 in 800 družinam na leto ter zagotovili več kot 56 tisoč paketov hrane, higienskih pripomočkov in oblačil ter 2500 paketov šolskih potrebščin.

Od leve proti desni Tanja Picek, vodja družbenoodgovornih projektov na Pro Plus, Sekretarka Zveze Anita Ogulin & ZPM Tanja Petek, Predsednica Zveze Anita Ogulin & ZPM Alenka Petkovšek, izvršna direktorica Pro Plus Stella Litou in voditeljica oddaje Svet na Kanalu A Nuša Lesar. FOTO: Luka Kotnik

Na Pro Plus so družbeno odgovorni projekti že od nekdaj usmerjeni predvsem v podporo otrokom in socialno ogroženim družinam. Ključen element uspešnega sodelovanja je zanesljivo partnerstvo in Zveza Anita Ogulin & ZPM po njihovih besedah partnerstvo izpolnjuje z visoko stopnjo odgovornosti in zaupanja. Predsednica Zveze Anita Ogulin & ZPM Alenka Petkovšek ob tem poudarja: "Partnerstvo s Pro Plusom je zgleden primer dolgoročne in odgovorne družbene zaveze, v kateri družujemo moč medijev in humanitarnosti. Gre za sodelovanje, ki s svojo verodostojnostjo in človečnostjo pomembno prispeva k zmanjševanju revščine med družinami v Sloveniji." Sekretarka Zveze Anita Ogulin & ZPM Tanja Petek pa dodaja: "Ko pride do stiske, ni časa za čakanje. Partnerstvo s Pro Plus nam omogoča, da se na stiske odzovemo z jasnim sporočilom: tu smo za ljudi. Skupaj poskrbimo, da nobena zgodba ne ostane preslišana, s predstavljanjem zgodb pa odpiramo prostor razumevanja in spodbudimo ljudi, da postanejo del rešitev."

Sodelovanje med organizacijama pri projektu Veriga dobrih ljudi sicer sega v leto 2018, a sodelovanje ni omejeno le na omenjeni projekt. Kot poudarja Tanja Picek, vodja družbenoodgovornih projektov na Pro Plus, so z Zvezo Anita Ogulin & ZPM izvedli še številne druge pomembne humanitarne in solidarnostne akcije. Med njimi izstopa pomoč ukrajinski sirotišnici iz Luganska, v okviru katere so zbrali 350.000 evrov, v Slovenijo pripeljali 20 otrok z vzgojitelji, jim opremili začasni dom ter vzpostavili rejniško hišo za otroke, ki so zaradi vojne izgubili dom. Skupaj smo se odzvali tudi ob poplavah v Sloveniji avgusta 2023 ter sodelovali pri prenovah domov v okviru projekta Delovna akcija.

