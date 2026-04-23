Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija odločila 2026 Slovenija Tujina Črna kronika Dejstva Tuja scena Veriga dobrih ljudi Platforma Ceste TV spored
Voyo.si
Veriga dobrih ljudi

Pro Plus prejel priznanje za dolgoletno medijsko podporo programu Veriga dobrih ljudi

Ljubljana , 23. 04. 2026 12.20 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
POP TV
Od leve proti desni Tanja Picek, vodja družbenoodgovornih projektov na Pro Plus, Sekretarka Zveze Anita Ogulin & ZPM Tanja Petek, Predsednica Zveze Anita Ogulin & ZPM Alenka Petkovšek, izvršna direktorica Pro Plus Stella Litou in voditeljica oddaje Svet na Kanalu A Nuša Lesar.

Pro Plus je prejel priznanje Zveza Anita Ogulin & ZPM za dolgoletno medijsko podporo programu Veriga dobrih ljudi, eni najbolj prepoznavnih humanitarnih pobud v Sloveniji. Priznanje potrjuje pomembno vlogo medijev pri ozaveščanju o socialnih stiskah ter spodbujanju solidarnosti v družbi. Od leta 2018 so prek programa zbrali 4,2 milijona evrov, pomagali med 700 in 800 družinam na leto in razdelili 56 tisoč paketov hrane, higienskih pripomočkov in oblačil.

Program Veriga dobrih ljudi je namenjen celostni pomoči družinam z mladoletnimi otroki, ki živijo v revščini. Združuje materialno in finančno pomoč, pravno ter psihosocialno podporo, hkrati pa krepi življenjske in starševske kompetence za dolgoročno stabilnost družin. Skozi program je bilo doslej podprtih že več sto družin, strokovne ekipe pa vsako leto opravijo številne terenske obiske in več sto ur neposredne pomoči.

Priznanje Zveze Anita Ogulin & ZPM POP TV za za dolgoletno medijsko podporo programu Veriga dobrih ljudi.
Priznanje Zveze Anita Ogulin & ZPM POP TV za za dolgoletno medijsko podporo programu Veriga dobrih ljudi.
FOTO: Luka Kotnik

Sicer se sodelovanje Pro Plus z Zvezo Anita Ogulin & ZPM začelo že pred Verigo dobrih ljudi. V okviru projekta Mali koraki za velik cilj so med letoma 2013 in 2015 z zbranimi sredstvi pomagali socialno ogroženim družinam pri plačevanju položnic. Skupaj so podprli tudi Krizni center za otroke in mladostnike Palčica.

Ob prejemu priznanja je izvršna direktorica Pro Plusa Stella Litou izpostavila vlogo medijev pri soustvarjanju družbe: "Mediji ne le odražajo družbenega dogajanja, temveč družbo tudi soustvarjajo. S partnerstvi, kot je Veriga dobrih ljudi, ustvarjamo prostor za zgodbe, ki bi sicer ostale preslišane, ter skrbimo, da so predstavljene dostojanstveno in spoštljivo. Z empatijo in odgovornim pripovedovanjem lahko ljudi spodbudimo k dejanjem."

Litou je dodala, da so skupaj z Zvezo Anita Ogulin & ZPM v času sodelovanja zbrali 4,2 milijone evrov finančne pomoči, pomagali med 700 in 800 družinam na leto ter zagotovili več kot 56 tisoč paketov hrane, higienskih pripomočkov in oblačil ter 2500 paketov šolskih potrebščin.

Od leve proti desni Tanja Picek, vodja družbenoodgovornih projektov na Pro Plus, Sekretarka Zveze Anita Ogulin & ZPM Tanja Petek, Predsednica Zveze Anita Ogulin & ZPM Alenka Petkovšek, izvršna direktorica Pro Plus Stella Litou in voditeljica oddaje Svet na Kanalu A Nuša Lesar.
Od leve proti desni Tanja Picek, vodja družbenoodgovornih projektov na Pro Plus, Sekretarka Zveze Anita Ogulin & ZPM Tanja Petek, Predsednica Zveze Anita Ogulin & ZPM Alenka Petkovšek, izvršna direktorica Pro Plus Stella Litou in voditeljica oddaje Svet na Kanalu A Nuša Lesar.
FOTO: Luka Kotnik

Na Pro Plus so družbeno odgovorni projekti že od nekdaj usmerjeni predvsem v podporo otrokom in socialno ogroženim družinam. Ključen element uspešnega sodelovanja je zanesljivo partnerstvo in Zveza Anita Ogulin & ZPM po njihovih besedah partnerstvo izpolnjuje z visoko stopnjo odgovornosti in zaupanja.

Predsednica Zveze Anita Ogulin & ZPM Alenka Petkovšek ob tem poudarja: "Partnerstvo s Pro Plusom je zgleden primer dolgoročne in odgovorne družbene zaveze, v kateri družujemo moč medijev in humanitarnosti. Gre za sodelovanje, ki s svojo verodostojnostjo in človečnostjo pomembno prispeva k zmanjševanju revščine med družinami v Sloveniji."

Sekretarka Zveze Anita Ogulin & ZPM Tanja Petek pa dodaja: "Ko pride do stiske, ni časa za čakanje. Partnerstvo s Pro Plus nam omogoča, da se na stiske odzovemo z jasnim sporočilom: tu smo za ljudi. Skupaj poskrbimo, da nobena zgodba ne ostane preslišana, s predstavljanjem zgodb pa odpiramo prostor razumevanja in spodbudimo ljudi, da postanejo del rešitev."

Predsednica Zveze Anita Ogulin & ZPM Alenka Petkovšek in izvršna direktorica Pro Plus Stella Litou.
Predsednica Zveze Anita Ogulin & ZPM Alenka Petkovšek in izvršna direktorica Pro Plus Stella Litou.
FOTO: Luka Kotnik

Sodelovanje med organizacijama pri projektu Veriga dobrih ljudi sicer sega v leto 2018, a sodelovanje ni omejeno le na omenjeni projekt. Kot poudarja Tanja Picek, vodja družbenoodgovornih projektov na Pro Plus, so z Zvezo Anita Ogulin & ZPM izvedli še številne druge pomembne humanitarne in solidarnostne akcije. Med njimi izstopa pomoč ukrajinski sirotišnici iz Luganska, v okviru katere so zbrali 350.000 evrov, v Slovenijo pripeljali 20 otrok z vzgojitelji, jim opremili začasni dom ter vzpostavili rejniško hišo za otroke, ki so zaradi vojne izgubili dom. Skupaj smo se odzvali tudi ob poplavah v Sloveniji avgusta 2023 ter sodelovali pri prenovah domov v okviru projekta Delovna akcija.

Tanja Picek, vodja družbenoodgovornih projektov na Pro Plus, izvršna direktorica Pro Plus Stella Litou in voditeljica oddaje Svet na Kanalu A Nuša Lesar.
Tanja Picek, vodja družbenoodgovornih projektov na Pro Plus, izvršna direktorica Pro Plus Stella Litou in voditeljica oddaje Svet na Kanalu A Nuša Lesar.
FOTO: Luka Kotnik

"Priznanje Pro Plus razumem kot potrditev, da lahko mediji v sodelovanju z zaupanja vrednimi partnerji pomembno prispevajo k bolj solidarni in povezani družbi. Tudi v prihodnje se veselim svoje ambasadorske vloge pri projektih, ki podpirajo tiste najbolj ranljive družbene skupine," je poudarila ambasadorka Verige dobrih ljudi voditeljica oddaje Svet na Kanalu A Nuša Lesar.

'Prosila sem za vašo pomoč, ker sem utrujena, ker ne morem več ...'

  • 20
  • 19
  • 18
  • 17
  • 16
  • 15
  • 14
  • 13
  • 12
  • 11
  • 10
  • 9
  • 8
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
"Tako je že odrasel!" Nasmejan portret princa Louisa navdušil javnost
Kaj obleči za krst, obhajilo ali birmo?
Kaj obleči za krst, obhajilo ali birmo?
Samo uro stran: idealen pobeg za mamo in hčer
Samo uro stran: idealen pobeg za mamo in hčer
Imena, ki jih starši kasneje obžalujejo
Imena, ki jih starši kasneje obžalujejo
zadovoljna
Portal
Izgubila ogromno kilogramov, danes je videti tako
Dnevni horoskop: Ovni bodo pogumni, ribam zmanjkuje motivacije
Dnevni horoskop: Ovni bodo pogumni, ribam zmanjkuje motivacije
Sam na drug konec sveta: strah ali najboljša odločitev v življenju?
Sam na drug konec sveta: strah ali najboljša odločitev v življenju?
Zato slovensko igralko kličejo Pehta
Zato slovensko igralko kličejo Pehta
vizita
Portal
Katere bolezni najpogosteje odkrijemo prepozno
Sadje, ki ga ne bi smeli jesti zvečer, če želite shujšati
Sadje, ki ga ne bi smeli jesti zvečer, če želite shujšati
Zakaj pride do napihnjenosti
Zakaj pride do napihnjenosti
Zakaj ne morete shujšati
Zakaj ne morete shujšati
cekin
Portal
Koliko bi zaslužili kot blagajnik v Nemčiji? Plače so presenetljivo visoke
Eva Longoria: Vsak najstnik bi moral vsaj enkrat delati v fast foodu
Eva Longoria: Vsak najstnik bi moral vsaj enkrat delati v fast foodu
Dolgoročno vlaganje brez zapletov: zakaj je ta račun vse bolj priljubljen
Dolgoročno vlaganje brez zapletov: zakaj je ta račun vse bolj priljubljen
V treh mesecih izginilo več kot 20.000 kripto milijonarjev
V treh mesecih izginilo več kot 20.000 kripto milijonarjev
moskisvet
Portal
Umrl priljubljeni televizijski obraz
Ali veste, koliko časa je bencin uporaben? Večina ga shranjuje napačno
Ali veste, koliko časa je bencin uporaben? Večina ga shranjuje napačno
Prepoznate to balkansko divo? Tako je bila pevka videti pred 30 leti
Prepoznate to balkansko divo? Tako je bila pevka videti pred 30 leti
Nenavadne sanje o goloti – veste, kaj pomenijo?
Nenavadne sanje o goloti – veste, kaj pomenijo?
dominvrt
Portal
Pomembno obvestilo za ljubitelje Delovne akcije
Kako pravilno posaditi in negovati čudovite frezije?
Kako pravilno posaditi in negovati čudovite frezije?
Tako bo terasa brezhibno čista z le dvema sestavinama
Tako bo terasa brezhibno čista z le dvema sestavinama
Vreme do konca poletja: suh april, moker maj in vroče poletje – kaj čaka vaš vrt?
Vreme do konca poletja: suh april, moker maj in vroče poletje – kaj čaka vaš vrt?
okusno
Portal
Priljubljeno pijačo lahko spremenite v hit poletja
Okusno družinsko kosilo, ki ga boste pripravljali znova in znova
Okusno družinsko kosilo, ki ga boste pripravljali znova in znova
Hitra sladica brez peke za tople dni
Hitra sladica brez peke za tople dni
Šparglji: 3 preprosti recepti, ki vedno uspejo
Šparglji: 3 preprosti recepti, ki vedno uspejo
voyo
Portal
Michael Jackson pred sodiščem
Kmetija
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Delovna akcija
Delovna akcija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1669