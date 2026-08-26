PRO PLUS 31. avgusta uvaja spremembo pri ogledu za nazaj

Sprememba velja pri vseh operaterjih, ki omogočajo ogled za nazaj in na vseh napravah, kjer operaterji omogočajo ogled za nazaj, tako na televizorjih, računalnikih, mobilnih napravah in v spletnih aplikacijah.

"PRO PLUS je komercialna televizija in oglaševalski prihodki so tisti, ki omogočajo produkcijo domačih serij, kvizov, šovov in vrhunskih športnih prenosov. Prav ti prihodki nam omogočajo sodelovanje s slovenskimi ustvarjalci in vlaganje v panoge, katerih del smo," poudarja Aleš Muhič, sodirektor podjetja in direktor trženja PRO PLUS.

PRO PLUS se s to spremembo pridružuje že ustaljenim praksam po vsem svetu; podobne rešitve poznamo že iz Belgije, Švice, Češke in Slovaške, poznamo jih tudi s spletnih video in glasbenih platform, kot so YouTube, SkyShowtime, Spotify in številni drugi.