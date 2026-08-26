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PRO PLUS 31. avgusta uvaja spremembo pri ogledu za nazaj

Ljubljana, 26. 08. 2026 10.00 pred 6 minutami 1 min branja 0

Avtor:
PRO PLUS
Ogled televizije

31. avgusta PRO PLUS spreminja izkušnjo ogleda za nazaj na programih POP TV, Kanal A, KINO, BRIO, OTO in ASTRA. V prvih treh dneh po predvajanju oglasov ne bo mogoče preskočiti, ogled za nazaj ostaja – kot do sedaj – na voljo do 7 dni po predvajanju.

Sprememba velja pri vseh operaterjih, ki omogočajo ogled za nazaj in na vseh napravah, kjer operaterji omogočajo ogled za nazaj, tako na televizorjih, računalnikih, mobilnih napravah in v spletnih aplikacijah.

"PRO PLUS je komercialna televizija in oglaševalski prihodki so tisti, ki omogočajo produkcijo domačih serij, kvizov, šovov in vrhunskih športnih prenosov. Prav ti prihodki nam omogočajo sodelovanje s slovenskimi ustvarjalci in vlaganje v panoge, katerih del smo," poudarja Aleš Muhič, sodirektor podjetja in direktor trženja PRO PLUS.

PRO PLUS se s to spremembo pridružuje že ustaljenim praksam po vsem svetu; podobne rešitve poznamo že iz Belgije, Švice, Češke in Slovaške, poznamo jih tudi s spletnih video in glasbenih platform, kot so YouTube, SkyShowtime, Spotify in številni drugi.

Gledanje televizije
Gledanje televizije
FOTO: Pexels

Dodatne informacije o spremembi in odgovore na najbolj pogosta vprašanja najdete na spletni podstrani https://www.24ur.com/ogled-za-nazaj.

ogled za nazaj sprememba pop tv

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