Za najem športnih dvoran bodo plačevali več

Športna dvorana, ki bi jo pred 23 leti morali zgraditi na zemljišču Sredje šole za oblikovanje in IC Piramide, nikoli ni zrasla, čeprav je omenjeno zemljišče še vedno na razpolago. Druga, ki bi bila namenjena potrebam III. Gimnazije, Srednje elektro in računalniške šole, Srednje trgovske šole in Srednje gostinske šole, prav tako ni uspela najti svojega prostora. Kot pojasnjuje Nadja Jager Popović , ravnateljica Srednje šole za oblikovanje Maribor, je šolsko ministrstvo ozemlje, kjer naj bi zgradili omenjeno športno dvorano, prodalo, denar pa namenilo za gradnjo Dvorane Luknja, ki naj bi jo srednje šole lahko nemoteno uporabljale, tudi brez finančnih vložkov. Šolsko ministrstvo je sklenilo tudi dogovor, da bo omenjenim šolam sofinanciralo uporabo in najem športnih objektov Maribor, a tu se zaplete. Od leta 2014 tega namreč ne počne več, z izjemo 50 odstotnega deleža refundacije v letu 2018, pravi Jager Popovićeva.

Kot pojasnjujejo na Mestni občini Maribor (MOM), se cena doslej, kljub temu, da so stroški za obratovanje dvoran, zlasti ogrevanja, vseskozi rasli, ni spreminjala."Zato že nekaj let prihodek iz te netržne oddaje dvoran Športnim objektom Maribor (ŠOM) ne pokrije niti fiksnih stroškov. Izguba, ki jo je ta javni zavod ustvarjal z oddajanjem treh dvoran srednjim šolam, je še dodatno poslabšala njegovo že tako slabo poslovanje. Samo v lanskem letu so, na primer, ŠOM ob nekaj več kot 74.000 evrih prihodka iz tega naslova ugotovili 49.000 evrov izgube," pojasnjujejo na MOM.

Kot dodajajo, ŠOM tako ni ostalo drugega, kot da z začetkom letošnje ogrevalne sezone zvišajo ceno uporabe športnih dvoran na 17,90 evra. Kot so ocenili, naj bi to pokrilo vsaj osnovne stroške oddajanja dvoran, ki jih sicer na trgu oddajajo po bistveno višjih cenah. Po mnjenju MOM naj bi bil za šole dejansko problematičen ukrep ministrstva za izobraževanje, ki je njihov ustanovitelj in financer, in šolam brez telovadnic ne plačuje več uporabe športnih dvoran.

"Da bi dijakom omogočili nemoteno izvajanje športne vzgoje in hkrati preprečili nadaljnjo izgubo pri oddajanju športnih dvoran, sta se občina in javni zavod ŠOM najprej obrnila na šolskega ministraJerneja Pikala. Pozvala sta ga, da financiranje športne vzgoje za te šole znova uredi na način, kot je veljal pred letom 2017. Ministrstvo še vedno ne sprejema svoje odgovornosti in jo prelaga na srednje šole. Da bi vendarle omogočili izvajanje športne vzgoje dijakom srednjih šol in zaradi lažje planiranja sredstev na ministrstvu, smo zdaj predlagali stopenjski dvig cen:

- do 31.12.2019 ostane cena šolske ure vadbe nespremenjena, to je 12 evrov;

- od 1.1.2020 bo cena šolske ure vadbe 17,90 evra;

- od 1.1.2021 bo cena šolske ure vadbe 19,90 evra.

Če se ravnatelji za takšno obliko plačila uporabe dvoran ne bodo odločili, bo ostala v veljavi cena, ki smo jo predlagali kot novo ekonomsko ceno – 17,90 evra," so še sporočili z Mestne občine Maribor.

Direktor ŠOM Tadej Mežnar je za 24ur.com pojasnil, da v dopoldanskem času prostore oddajajo predvsem šolam in nekaj društvom oz. klubom. Za uporabo športnih objektov so od srednjih šol do sedaj prejemali približno 75.000 evrov (z DDV) na šolsko leto. Denar so porabili za plače zaposlenih, plačilo energentov in tekoče vzdrževanje. Drži pa, da se jim bolj splača imeti prazne dvorane kot pa oddajati SŠ, je potrdil. "V zimskem času je iz ekonomskega vidika bolje imeti nekatere objekte zaprte, kot pa jih dajati v uporaba za takšno ceno."

Kaj pravi ministrstvo?

Na poslansko vprašanje na omenjeno temo, je šolski minister Jernej Pikalo pojasnil, da ima ministrstvo že vse od leta 2013 uveden sistem MOFAS (sistem financiranja srednjih šol, kjer se cena posameznega programa izračuna na dijaka). Šole omenjeni denar dobijo v kosu, kar omogoča ravnateljem, da sredstva razporejajo, tako kot se njim zdi najbolj prav, ampak vseeno v skladu z vsemi zakonskimi predpisi. Ministrstvo, tako Pikalo, od ravnateljev zahteva gospodarno poslovanje, če pa vendarle pride do tega, da z denarjem, ki je bil neki srednji šoli odmerjen, ne uspe pokriti vseh stroškov, potem lahko po nastanku stroška zaprosi za dodatno financiranje, ministrstvo pa redno dofinancira posamezne šole."Ampak to ministrstvo počne po nastanku stroška, ne vnaprej," je pojasnil.