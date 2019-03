Bešič Loredan: Zemljarič ni problem, ampak vaba za preusmeritev pozornosti

"SMC tvori koalicijo, predsednik vlade si je izbral SMC in taiste partnerje, ki so nas pripeljali do tega, kjer smo danes. Niso ravno tako mrtvi, kot se kaže, bolj bi rekel, da se ohranja to, da bo zdravstvo še naprej takšno, kot je bilo, dokler očitno ne bo prišlo do spontanega razkroja," je Danijel Bešič Loredan v oddaji 24UR ZVEČER komentiral trenutno vlogo stranke SMC v slovenskem zdravstvu.

"Če bi to hoteli narediti, bi imeli zdaj nekaj interventnih ukrepov v zdravstvu, ki bi kazali rešitve, a danes nimamo ničesar. Eden minister je odšel, drugi prihaja. Čez nekaj trentukov po tistem, ko je bilo znano, da gospod Fakin odhaja, se je že pojavilo novo ime. Zna se zgoditi, da bo čez pol leta oz. leto vse znova enako. Moj občutek je, da je bil predsednik vlade izbran izključno z namenom, da v zdravstvu ostanejo stvari takšne, kot so, in to čim dlje, kot je možno. Zakaj? Zdravstvo tehta štiri milijarde evrov in nekaj več. Vsaka reforma pomeni spremembo denarnih tokov, tega pa si ne želi nihče od obstoječih politikov."

Kako pa vidi primer nekdanjega visokega funkcionarka UKC Ljubljana Janeza Zemljariča, ki ga je največja bolnišnica zaradi poskusa vplivanja pri izbiri vzdrževalca opreme prijavila policiji in Komisija za preprečevanje korupcija (KPK)?

"Skorajda smešno je to, kar zdaj gledamo, torej naznaniti gospoda pri skoraj devetdesetih. Taisti gospod je verjetno 30 let zelo načrtno vplival v UKC Ljubljana pa še kje drugje. Do zdaj ni prišlo ne do naznanila ne do preiskave, ničesar torej. Ob tem vemo, da imamo v zdravstvu preiskave vse od 2013, ki so na mrtvi točki. Vidimo, da nimamo pravne države. Problem ni gospod Zemljarič, to je neka vaba, prek katere se poskuša preusmeriti pozornost na tiste stvari, ki so res problematične."

Loredan je prepričan, da aktualni kandidat za novega ministra za zdravje Aleš Šabeder v svojem kratkem mandatu na čelu UKC Ljubljana ni spremenil kaj bistvenega v delovanju ustanove."Še preden je z ekipo morda dokončal začeto delo, je prišel kar na ministrstvo za zdravje. Bojim se, da preden kdorkoli želi res nekaj storiti, ga že samodejno ali po ukazu dajo na neko drugo delovno mesto. In potem spet štartamo iz točke nič, dokler ne pridemo do tega, da bi se lahko kaj spremenilo. In peščena ura se spet obrne."

Katere interventne zakone bi morala aktualna vlada predstaviti slovenski javnosti, da bi ji resnično lahko verjeli, da namerava storiti nekaj dobrega za zdravstvo?

"Tisti hip, ko bo katerakoli vlada v Sloveniji ukinila splošni dogovor, ki je temeljni dokument razdeljevanja denarja, in bo začela plačevati opravljene storitve po neki raziskavi, kdo je pravzaprav v petih letih pravzaprav kaj naredil, tedaj bom verjel, da hoče kaj narediti. Takrat bomo prišli do dejstva, da se bo denar dal tja, kjer se rabi, da se bodo začele plačevati zdravstvene storitve, in tisti hip, ko bo katerakoli vlada odprla razpravo o izbiri novega zdravstvenega sistema ter pravega zdravstvenega zavarovanja, bom verjel, da hoče nekdo nekaj narediti," je jasen sogovornik.

Ukinitev dopolnilnega zavarovanja tudi aktualni vladni koaliciji predstavlja nevralgično točko. "Že v prejšnjem sklicu vlade oz. parlamenta smo prišli do te točke, da bi se dodatno zavarovanje ukinilo in da bi naredili nek mega ZZZS, ki bi nadziral tok denarja v zdravstvu. Zdaj tega nimamo. Ko mi vse tri zdravstvene zavarovalnice ukinemo in naredimo eno enotno zdravstveno zavarovalnico, ki jo združimo v ZZZS, ima vlada in tisti, ki vladajo v tej državi, moč nad denarjem v zdravstvu, z njim lahko razpolagajo, kakorkoli želijo. In zato je zdaj 'dajmo to na nek način ukiniti' spet pod pretvezo javnega zdravstva. V Sloveniji javnega zdravstva že dolgo nimamo več, tako dolgih čakalnih dob še ni bilo, tako nedostopnega zdravstva še ni bilo, danes, ko ljudje potrebujejo zdravnika, ga ne dobijo, razen če ne dajo denarja iz svojega žepa ter ga plačajo."