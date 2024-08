'Problem v Sloveniji je mladostniška kriminaliteta, ki pa ne zadeva le Romov'

Politični vihar, zaradi napada skupine romov na Policijo ne pojenja. Napad na policista je v simbolnem pomenu tudi napad na javni red in mir, ki ga policisti varujejo. Prav varnost pa je za ljudi ena najpomembnejših dobrin. Opozicijska NSi predlaga zaostritev kazenske zakonodaje za hujša kazniva dejanja, ki jih storijo maldoletniki, predsednica države Nataša Pirc Musar medtem svari pred organizacijo vaških straž. Korak nazaj so stopili Romi, napovedani protest pred občino Ribnica je namreč po posredovanju zveze romov odpadel. So se torej razmere umirile? Kaj bo storil državni vrh? Kakšne rešitve so na mizi? V oddaji 24UR ZVEČER smo gostili notranjega ministra Boštjana Poklukarja.

OGLAS

Informacije o tem, kako so poskušali vaščani romskih naselij na kočevskem aretacijo romskega mladoletnika preprečiti z udarci policistov, so hitro aktivirale še ribniške Rome. Prepričani so, da jih v kriminal sili država s tem, ko ne uredi njihovih bivanjskih razmer. Zato so za ponedeljek napovedali protestno zborovanje pred matično občino. Od tam ne bi odšli dokler njihovih sicer nelegalnih gradenj na kmetijskih zemljiščih ne bi oskrbeli z vodo. "Za družino Zahirovič je bil ponujen zbiralnik vode, ki bi ga torej sofinancirali tudi oni. Tako bi imeli deževnico, kot jo ima marsikateri državljan Slovenije," pa na kritiko odgovarja tamkajšnji župan Samo Pogorelc. Župan pripoveduje, da so izpostavljenim romskim družinam v preteklosti že ponujali roko, a da so jo zavrnili ali zlorabili.

Romsko naselje FOTO: POP TV icon-expand

Pred občinskim poslopjem ga Romi sicer v ponedeljek sicer niso pričakali, saj so protest po intervenciji Zveze Romov Slovenije odpovedali. "Predvsem zato, ker bi se lahko na samem protestu zgodili nezaželeni incidenti. Do lokalne oblasti je treba priti predvsem z dialogom," je prepričan Jožek Horvat - Muc iz Zveze Romov Slovenije. Domačini omenjajo 'samoorganizacijo', Pirc Musarjeva svari pred organizacijo vaških straž Odprta vprašanja, ki imajo na Dolenjskem že dolgo brado, bodo poskušali reševati na sestanku naslednjo sredo. So pa dogajanje do vrelišča pripeljali zlasti zadnji varnostni incidenti, ekskluzivni posnetki s Kočevskega, kjer so udarci padali po policistih. Prav slednej je sprožilo tudi dileme varnostnih strokovnjakov. "Upam, da so policisti zadržali vsaj tistega, ki je bil najbolj aktiven v napadu na policiste. Če tega niso naredili oz. če bo storilec pred sodišče prišel šele čez leto dni, bodo ti Romi verjeli, da so v primeru zmagali," je komentiral strokovnjak za policijska pooblastila Tomaž Čas. Posnetki so spodbudili tudi domačine, ki pravijo, da zaradi fizičnih obračunov in drugih kriminalnih dejanj trepetajo za lastno varnost. Nekateri razmišljajo celo, da bi se "samoorganizirali".

Prav tako pa so predramili tudi politični vrh. Predsednica republike Nataša Pirc Musar tamkajšnje prebivalce, ki napovedujejo, da bodo stvari vzeli v svoje roke, poziva, naj zaupajo državnim institucijam. "Organiziranje vaških straž, jemanje moči in vzvodov prisile v svoje roke, ni dobro. Za to imamo Policijo, poleg dela Policije pa je treba izvesti še veliko več tistih mehkih pristopov," meni. Od izvršilne oblasti torej pričakuje, da se bo romske problematike lotila kar se da hitro in učinkovito. 'H kriminaliteti mladoletnih oseb moramo pristopiti na drugačen način' In kako bo ob napetih odnosih, ki so prignani do skrajnosti, kot ugotavlja tudi politični vrh, ukrepala država? Kakšne rešitve so na mizi? Kako bo ob morebitnih incidentih v prihodnje ravnala Policija? V oddaji 24UR ZVEČER je na vprašanja odgovarjal notranji minister Boštjan Poklukar. Pravi, da je vesel, da se razmere počasi umirjajo ter da se je v diskurz vključila tudi Zveza Romov Slovenije. "Že v sredo smo na minsitrstvu za notranje zadeve sklicali nujno sejo medresorske delovne skupine, ki jo koordinira notranje ministrstvo. Na seji so se vsi deležniki še enkrat seznanili s situacijo in pogledali, katere so tiste prve možne rešitve, ki bi jih lahko dali že takoj," je dejal. Ob tem je dodal, da bo morala država priti na pomoč predvsem občinam, ki imajo romsko populacijo. "Tu bomo še enkrat pogledali, kateri projekti so tisti, kjer lahko delamo skupaj ter kje lahko ponudimo pomoč," je povedal v naši večerni oddaji.

Boštjan Poklukar FOTO: Damjan Žibert icon-expand

V ponedeljek pa se pogovoril tudi z ministrico za pravosodje Andrejo Katič. Prihodnji teden bodo naredili strokovni sestanek, na katerem bodo lahko pregledali, katere rešitve lahko naredijo na področju kaznovalne politik, kaj lahko naredi pravosodje, "predvsem pa da se dotaknemo tudi mladoletnih storilcev kaznivih dejanj, ki so resen problem". V Novi Sloveniji pravijo, da vse večji problem postaja nasilje mladoletnih Romov, zato preldgajao spremebo kazenskega zakonika, ki bi zaostril kazensko odgvornost mladoletnih oseb, ki storijo hujaš kazniva dejanaj. Podrobnosti bodo predstavili prav danes Poklukar je dejal, da sam s predlogom še ni bil seznanjen ter da ga zato ne more komentirati. Da pa sicer že dlje časa ugotavljajo, da je "mladostniška kriminaliteta, ne le na področju romske populacije, velik problem v Sloveniji, prav tako pa tudi v Evropi in svetu". "H kriminaliteti mladoletnih oseb moramo pristopiti na drugačen način. Treba je narediti strokoven razmislek, kako te osebe sankcionirati. Tu bo treba narediti korak naprej," je bil jasen v naši večerni oddaji. Poklukar: Policija je v primeru napada ravnala pravilno In kako odgovarja na dejstvo, da so osebe, ki napadejo policiste, v priporu manj kot 48 ur? "Tega si ne želi nihče, pa vendar je to realnost. Večkrat sem že opozoril, da je to vprašanje za sodno vejo oblasti, ki je seveda neodvisna," je dejal. Odredbo za pripor namreč poda preiskovalni sodnik. Kot je dodal, si na tem podrožju vsi želijo, da bi bili postopki hitrejši. "Najhuje je, da se storilcev kaznivih dejanj ne obsodi dovolj hitro. Ker imajo občutek, da se jim ne more zgoditi nič, se potem smejijo Policiji, ki jo vsakodnevno srečujejo."