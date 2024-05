Problematično nameščanje rediteljev na prireditve: kakšne so njihove pristojnosti?

Poslovni registri razkrivajo, da podjetje UNI7, ki so ga v Vitanju najeli za varovanje sobotne prireditve, obstaja le dva meseca. Prav tako očitno sploh nima redno zaposlenih varnostnikov, ni pa niti član Zbornice za razvoj zasebnega varovanja, zato zbornica nima možnosti, da bi zoper družbo ukrepala, opozarja Branko Slak iz omenjene zbornice.

Pri čemer v zbornici pravijo še, da so že pred šestimi leti začeli notranje ministrstvo opozarjati na, kot so tedaj zapisali, problematično in nesistemsko nameščanje rediteljev na javne prireditve. Zaradi česar da je stanje marsikdaj kritično, z velikimi varnostnimi tveganji in marsikdaj nezakonito. "On ima nalogo, da opozarja, odvrača, svetuje, ne pa da uporablja fizično silo," pojasnjuje Slak.

Varnostniki pa imajo možnost uporabe fizične sile, lahko uporabijo sredstva za vklepanje in vezanje. Uporabijo lahko plinski razpršilec, psa ali celo orožje. A Slak odločno: "S tega posnetka lahko potrdim, da je bila uporaba fizične sile nestrokovna in nesorazmerna."

"Gre za navaden tepež oseb, ki so bile že obvladane," meni tudi Miroslav Žaberl iz fakultete za varnostne vede, ki opozarja še, da so pooblastila dovoljena zgolj in samo na prireditvenem prostoru. "Tu je še poseben problem, ker se je vse dogajalo izven prostora, kjer noben nima pravice intervenirati, tam je pristojna le policija."

Medtem v uredništvo dobivamo nova in nova pisma očividcev, ki eden za drugim zanikajo policijska poročila, da naj bi pretep začela dva civilista. "Začelo se je s tem, ko smo videli, da varnostniki pretepajo Vitančana, ki je bil v lisicah, eden izmed varnostnikov ga je tudi davil s kolenom," je zapisano v enem od pisem. Žaberl je ob tem kritičen tako do rediteljev kot do varnostnikov, da so tam zato, da zagotavljajo varnost. "Kar so izvajali, je pa nevarnost."

In če dodaja, da je zdaj na potezi Policija, pa Slak poziva še notranje ministrstvo, da naj po vseh letih opominjanja na težave, uredi preverjanje psihofizičnih sposobnosti rediteljev, njihovo usposobljenost ter nadzor, ki da zdaj praktično sploh ne obstaja.