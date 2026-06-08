Procesni zaplet ali resen udarec za tožilstvo?

Če so dokazi pridobljeni nezakonito, jih lahko sodišče izloči, kar lahko resno oslabi dokazno podlago tožilstva, pojasnjuje strokovnjak za kazensko pravo Miha Šepec. "Ne moremo se iti fer igre, če država lahko krši zakon, krši ustavo in potem take dokaze, ki jih na tak način pridobiva, uporabi zoper obdolžence," pravi Šepec.
V središču spora so določeni prikriti preiskovalni ukrepi, ki jih odredi državni tožilec ali preiskovalni sodnik. Prav na njihovi podlagi naj bi organi pregona prišli do novih dokazov, vključno z odkritjem skrivališča Dina Muzaferovića – Cezarja.
"Policija je imela odrejeno, da lahko sledi enemu, potem pa je sledila drugemu in zdaj je seveda, ko je sledila temu drugemu, za katerega ni imela odredbe, pravzaprav to nezakonito in zaradi tega se na sodišču prepirajo, ali lahko te dokaze potem kljub temu uporabijo ali ne," je pojasnil Šepec.
Na Okrožnem sodišču v Ljubljani pojasnjujejo, da sklep o izločitvi dokazov še ni pravnomočen, rok za pritožbo pa se še ni iztekel.
Sojenje Dinu Muzaferoviću – Cezarju in četverici soobtoženih poteka že približno deset mesecev. Gre za enega najodmevnejših kazenskih postopkov v Sloveniji.
"V Bosni in Hercegovini so večji igralci, ki prodajajo veliko večje količine kokaina. Ampak Dino Muzaferović je brutalen, to je njegova specifičnost. Dino Muzaferović je človek, ki brez težav ubija," je za 24UR že pred časom povedal preiskovalni novinar Avdo Avdić.
Medtem ko je tožilstvo napovedalo pritožbo in vztraja, da je policija ravnala zakonito, na Višjem sodišču v Ljubljani pojasnjujejo, da zadeva glede izločitve dokazov še ni bila predložena v odločanje. O njej bo po prejemu odločal tričlanski senat višjih sodnikov.
Če bodo na Višjem sodišču pritrdili tožilstvu, bodo dokazi ostali v spisu. Če pa bodo potrdili njihovo izločitev, pa bi lahko sledili novi procesni zapleti. V tem primeru bi se lahko izločil celo sodnik na prvi stopnji, ker se je ta z dokazi že seznanil, sam postopek pa bi bilo treba začeti znova.
Na Specializiranem državnem tožilstvu ob tem poudarjajo, da je še vedno podan zadosten dokazni standard za obtožnico, pripor za vse obdolžence pa ostaja v veljavi.
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