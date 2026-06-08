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Slovenija

Procesni zaplet ali resen udarec za tožilstvo?

Ljubljana, 08. 06. 2026 19.35 pred 1 uro 2 min branja 24

Avtor:
Denis Malačič
Dino Muzaferović na sodišču

Kaj bo sledilo velikem preobratu v enem najodmevnejših kazenskih postopkov v Sloveniji? Sodišče v Ljubljani je izločilo del ključnih dokazov zoper Dina Muzaferovića – Cezarja in soobtožene v zadevi umora Satka Zovka. Sklep še ni pravnomočen, o usodi domnevno spornih dokazov pa bo odločalo višje sodišče. Ali gre za procesni zaplet ali resen udarec za tožilstvo? In kaj bo s Cezarjem in drugimi sootoženimi – ali lahko celo pristanejo na prostosti?

Če so dokazi pridobljeni nezakonito, jih lahko sodišče izloči, kar lahko resno oslabi dokazno podlago tožilstva, pojasnjuje strokovnjak za kazensko pravo Miha Šepec. "Ne moremo se iti fer igre, če država lahko krši zakon, krši ustavo in potem take dokaze, ki jih na tak način pridobiva, uporabi zoper obdolžence," pravi Šepec.

V središču spora so določeni prikriti preiskovalni ukrepi, ki jih odredi državni tožilec ali preiskovalni sodnik. Prav na njihovi podlagi naj bi organi pregona prišli do novih dokazov, vključno z odkritjem skrivališča Dina Muzaferovića – Cezarja.

"Policija je imela odrejeno, da lahko sledi enemu, potem pa je sledila drugemu in zdaj je seveda, ko je sledila temu drugemu, za katerega ni imela odredbe, pravzaprav to nezakonito in zaradi tega se na sodišču prepirajo, ali lahko te dokaze potem kljub temu uporabijo ali ne," je pojasnil Šepec. 

Na Okrožnem sodišču v Ljubljani pojasnjujejo, da sklep o izločitvi dokazov še ni pravnomočen, rok za pritožbo pa se še ni iztekel.

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Sojenje Dinu Muzaferoviću – Cezarju in četverici soobtoženih poteka že približno deset mesecev. Gre za enega najodmevnejših kazenskih postopkov v Sloveniji.

"V Bosni in Hercegovini so večji igralci, ki prodajajo veliko večje količine kokaina. Ampak Dino Muzaferović je brutalen, to je njegova specifičnost. Dino Muzaferović je človek, ki brez težav ubija," je za 24UR že pred časom povedal preiskovalni novinar Avdo Avdić.

Medtem ko je tožilstvo napovedalo pritožbo in vztraja, da je policija ravnala zakonito, na Višjem sodišču v Ljubljani pojasnjujejo, da zadeva glede izločitve dokazov še ni bila predložena v odločanje. O njej bo po prejemu odločal tričlanski senat višjih sodnikov. 

Če bodo na Višjem sodišču pritrdili tožilstvu, bodo dokazi ostali v spisu. Če pa bodo potrdili njihovo izločitev, pa bi lahko sledili novi procesni zapleti. V tem primeru bi se lahko izločil celo sodnik na prvi stopnji, ker se je ta z dokazi že seznanil, sam postopek pa bi bilo treba začeti znova. 

Na Specializiranem državnem tožilstvu ob tem poudarjajo, da je še vedno podan zadosten dokazni standard za obtožnico, pripor za vse obdolžence pa ostaja v veljavi.

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Anion6anion
08. 06. 2026 20.47
Popolna nesposobnost. Edino kar so sodniki pri nas sposobni so zato , da poskrbijo za stalno višanje svojih plač.
Odgovori
0 0
slovenc59
08. 06. 2026 20.47
Če tu ni zraven podkupovanja sem jaz bicikl......Nehajte se že sramotiti sodniki in zapravljat denarja v tri dni !Ugleda ne morete zapraviti, ker ga nimate več......!!!
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0 0
Kardinal v Kristusu
08. 06. 2026 20.43
Procesna "napaka" tožilstva...
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0 0
štajerc65
08. 06. 2026 20.39
Naročiš umor ki je tudi izveden potem pa zaradi vejic in pik odideš na prostost. Bravo Slovenija, jutri se včlanim v strelski klub da dobim dovoljenje za orožje.
Odgovori
0 0
2fast4
08. 06. 2026 20.32
Ste med ponovnim zaslisanjem preverili, ce je v sodni dvorani pravilna vlaga v prostoru in o tem obvestili varuha clovekovih pravic...
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+2
2 0
manga
08. 06. 2026 20.15
Tožilce in sodnike bi mogli zaposliti od zunaj.Naši niso sposobni.V zapore pa režim iz Savadorja.
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+4
4 0
ladjicazala
08. 06. 2026 20.05
Kdo je že tožilka? 🤪
Odgovori
+3
3 0
glavcaena
08. 06. 2026 20.04
resno? dajmo zaščitit kriminalce...se pravi najbolje da bi se skrival sredi ljubljane dokler zadeva ne zastara. draga država, sodišče itd...pa kakšen signal pa daješ kriminalcem? da lahko delajo kar želijo, mi ostali pa naj ubogamo kot ovčke? žalostno, res...
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+3
3 0
Petur
08. 06. 2026 20.02
Slovenijo bi rešilo ,če bi nas EU želela obvarovati,neko mednarodno,in sicer hitro sodišče,ker so lovke odvetništva dolge...
Odgovori
+3
3 0
tech
08. 06. 2026 19.59
Gre za slovensko pravno državo, kjer so najhujši kriminalci zaščiteni. Kot pravijo, raj za mafijo.
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+8
8 0
Feniks77
08. 06. 2026 19.58
kaj se pogajajo kaj so smeli kaj niso smeli , v najstrozji zapor in delat 20 ur na dan kamenje prelagat in 4 ure za hrano in spanje . tu ni debate krivi so , cloveka so ubili .
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+6
6 0
lakala28
08. 06. 2026 19.58
Ampak dokazi SO. Pika. Če so ugotovili kazensko odgovornost, naj tisti, k ije dokaz pridobil, kazensko odgovarja. Če je prekršek disciplinske narave, pa ... Ampak, dokazi za umor MORAJO preseči breme domnevno nezakonito pridobljenega dokaza, saj le-ta ni bil pridobljen ne z mučenjem, ne s ponarejanjem, ne s... Praviloma gre le za administrativne hroščke, na katere se obeša obramba. In potem na ta način zvozi vrli jajo in razglaša, kako zelo nedolžen je, ker ni bil obsojen. A bo oni sedaj manj mrtev, če morilca izpustijo zaradi anomalije v postopku?
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+2
3 1
tech
08. 06. 2026 20.06
Te administrativni hroščki niso naključje in nihče ne bo odgovarjal, ker to verjetno sega višje od tistega, ki naredil "napako".
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0 0
Polona.
08. 06. 2026 19.56
Tukaj se vidi praznina ,ko je odšel gospod Masleša ,ki je bil velik strokovnjak.
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+2
3 1
biggie33
08. 06. 2026 19.53
V Nemčiji, Avstriji, na Švedskem, Poljskem in v številnih drugih evropskih državah velja bolj prožen režim izločanja dokazov, kjer sodišče presoja konkretne okoliščine primera in tehta med težo procesne kršitve ter pomenom dokaza za ugotovitev resnice. Dokaz zato ni avtomatično izločen že ob vsaki ugotovljeni nepravilnosti.... V Sloveniji pa se je skozi sodno prakso uveljavil bistveno strožji pristop, pri katerem se dokazi pogosto izločajo že zaradi relativno manjših procesnih kršitev. Pri tem ne Ustava ne zakoni sami po sebi ne preprečujejo uvedbe bolj uravnoteženega pristopa. Za spremembo bi bila predvsem potrebna drugačna razlaga in razvoj sodne prakse na ravni Vrhovnega in Ustavnega sodišča.... Glede na številne odmevne kazenske postopke, ki so se v preteklosti zapletli ali celo končali neuspešno prav zaradi izločitve ključnih dokazov, se zato zastavlja vprašanje, zakaj slovenska sodna praksa še vedno vztraja pri tako strogem režimu in ne sledi rešitvam, ki so se uveljavile v primerljivih evropskih pravnih sistemih??
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+2
2 0
0523
08. 06. 2026 19.58
Očitno jim to odgovarja. Se ve zakaj!
Odgovori
+2
2 0
oježeš
08. 06. 2026 20.06
Kdor zahteva in kdor odobri izločitev dokazov za kriminalno dejanje, ga je treba takoj zapreti in mu soditi. Ker to daje pogum za kriminalna dejanja vsem kriminalcem, le brezvestnega odvetnika morajo najeti, kateremu ni mar kaznivo dejanje, ampak denarna nagrada.
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0 0
Antena
08. 06. 2026 19.52
Ne zaplet ne udarec. Temu se reče NESPOSOBNOST dobro plačane službe
Odgovori
+1
2 1
Kardinal v Kristusu
08. 06. 2026 19.48
Matoz bo naredil čistko v tožilstvu in policiji, nič se bat. Levi bodo odšli, ostali bojo samo še tisti, ki o Janši dobro mislijo, ki Janši dobro hočejo - pravi Slovenci!
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-2
2 4
boslo
08. 06. 2026 19.49
Se pravi letiš...
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+1
2 1
oježeš
08. 06. 2026 20.07
Imaš delno prav. Ostali bodo le še tisti, k varujejo Janšo pred obsodbami.
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+1
1 0
0523
08. 06. 2026 19.43
Za ukradeno liziko leto zapora. Za ukradenih par milijonov ali umor pa še odškodnina države. Očitno so vsi sodniški izpiti kupljeni v Sarajevu, žal.
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+6
6 0
Kstane
08. 06. 2026 19.39
Bo kdo za to odgovarjal?
Odgovori
+6
6 0
oježeš
08. 06. 2026 20.08
Zakaj bi odgovarjal, če ima trajen mandat in potem dela kar želi. Ne pomisli pa na stanje v državi in kakšno škodo dela državljanom.
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+1
1 0
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