Procesni zaplet ali resen udarec za tožilstvo?

Če so dokazi pridobljeni nezakonito, jih lahko sodišče izloči, kar lahko resno oslabi dokazno podlago tožilstva, pojasnjuje strokovnjak za kazensko pravo Miha Šepec. "Ne moremo se iti fer igre, če država lahko krši zakon, krši ustavo in potem take dokaze, ki jih na tak način pridobiva, uporabi zoper obdolžence," pravi Šepec.

V središču spora so določeni prikriti preiskovalni ukrepi, ki jih odredi državni tožilec ali preiskovalni sodnik. Prav na njihovi podlagi naj bi organi pregona prišli do novih dokazov, vključno z odkritjem skrivališča Dina Muzaferovića – Cezarja.

"Policija je imela odrejeno, da lahko sledi enemu, potem pa je sledila drugemu in zdaj je seveda, ko je sledila temu drugemu, za katerega ni imela odredbe, pravzaprav to nezakonito in zaradi tega se na sodišču prepirajo, ali lahko te dokaze potem kljub temu uporabijo ali ne," je pojasnil Šepec.

Na Okrožnem sodišču v Ljubljani pojasnjujejo, da sklep o izločitvi dokazov še ni pravnomočen, rok za pritožbo pa se še ni iztekel.